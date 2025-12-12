LIVE TV: H στέψη του πρωταθλητή της F1 Λάντο Νόρις

Σε μία βραδιά που είναι αφιερωμένη στους πρωταθλητές, ο Βρετανός οδηγός της McLaren αναμένεται να σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου τη φετινή τελετή απονομής των Βραβείων της FIA. Πρόκειται για μια διοργάνωση που τιμά τους παγκόσμιους πρωταθλητές όλων των θεσμών της ομοσπονδίας. Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ξεχωρίζει ο Λάντο Νόρις, ο οποίος την περασμένη Κυριακή στέφθηκε ο 35ος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή σεζόν με τη McLaren.

Η τελετή, που αποτελεί πλέον θεσμό για το παγκόσμιο motorsport, τιμά τους κορυφαίους των κορυφαίων από πρωταθλήματα όπως η Formula 1, το WRC, το WEC, η Formula E και το καρτ. Παράλληλα, απονέμει ειδικά βραβεία όπως το: Action of the Year, Rookie of the Year, Outstanding Official και τα FIA President’s Awards.

Ένα μεγάλο ταξίδι

Έπειτα από μια μακρά διαδρομή σε πόλεις όπως το Μονακό, το Νέο Δελχί, η Κωνσταντινούπολη, το Παρίσι, η Ντόχα, η Βιέννη, η Βερσαλλία, η Αγία Πετρούπολη, η Γενεύη, η Μπολόνια, το Μπακού και η Κιγκάλι, η διοργάνωση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην Τασκένδη.

Στο πλαίσιο των President’s Awards του 2025 εισάγονται δύο νέες κατηγορίες: Βραβείο Αριστείας στην Επικοινωνία και Βραβείο Εθνικού Επιτεύγματος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Το βραβείο Βραβείο Αριστείας στην Επικοινωνίααπονεμήθηκε στη Specialty Equipment Market Association (SEMA) για την εθνική εκστρατεία της υπέρ του δικαιώματος των Αμερικανών να επιλέγουν μεταξύ κινητήρων εσωτερικής καύσης, υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων.

Δείτε ζωντανά την απομονή

Η 12η Δεκεμβρίου θα αποτελέσει, για ακόμη μία χρονιά, την κορύφωση της σεζόν για τους θεσμούς της FIA, επιβραβεύοντας όσους διέπρεψαν εντός και εκτός πίστας. Η μετάδοση της εκδήλωσης ξεκινάει στις 20:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.