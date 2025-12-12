Μέσα από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων πήραμε μια πρώτη ακουστική «γεύση» για το τι να περιμένουμε στη νέα εποχή της Formula 1.

To 2026 τα πάντα αλλάζουν στη Formula 1. Από την αεροδυναμική των μονοθεσίων, στους κινητήρες, ενώ θα δούμε νέες ομάδες όπως την Audi F1 και την Cadillac F1, με την αμερικανική ομάδα να είναι η 11η του grid.

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που συνοδεύουν την επόμενη εποχή της Formula 1 και όλες οι ομάδες προετοιμάζονται δίχως διακοπή με στόχο την κορυφή.

Το πρώτο teaser του 2026

Στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η Aston Martin, σε συνεργασία με τη Honda δημοσίευσε το πρώτο οπτιοκακουστικό βίντεο ενόψει 2026. Σε αυτό περιλαμβάνεται ο ήχος από τη μονάδα ισχύος επόμενης γενιάς της ιαπωνικής εταιρείας, η οποία θα δίνει «ζωή» στα μονοθέσια της βρετανικής ομάδας.

Από την επόμενη χρονιά η Aston Martin θα συνεργαστεί με τη Honda και θα είναι η εργοστασιακή της ομάδα στη Formula 1. Μέχρι φέτος, οι Ιάπωνες ήταν οι προμηθευτές κινητήρων των Red Bull Racing και Racing Bulls, σημειώνοντας τεράστιες επιτυχίες. Ενόψει της νέας εποχής της Formula 1 από το 2026, η Honda έχει θέσει τεράστιους στόχους και θέλει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο.

Η μελωδία του μέλλοντος

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του V6 turbo κινητήρα της Honda, ο οποίος θα μπει στη ζωή μας από το 2026. Παρότι πρόκειται για την ίδια διάταξη, η μελωδία είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με την τωρινή γενιά.