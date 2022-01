H McLaren έβαλε μπρος το μονοθέσιο του 2022 και θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με όλους τους οπαδούς του σπορ.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και οι ομάδες δουλεύουν δίχως ανάσα ώστε να είναι έτοιμες να ριχτούν στη μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οι αλλαγές στους κανονισμούς δίνουν νέο αέρα στο σπορ και βάζουν τις ομάδες σε διαδικασία να σχεδιάσουν τα μονοθέσιά τους από το μηδέν.

Οι ομάδες έχουν ξεκινήσει να ανακοινώνουν τις ημερομηνίες παρουσίασης των μονοθεσίων τους, ενώ άλλες έχουν ξεκινήσει τη συναρμολόγησή τους στα εργοστάσια toyw. Η McLaren έχει ήδη ανακοινώσει πως θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο στις 11 Φεβρουαρίου.

Η βρετανική ομάδα διατηρεί τους Λάντο Νόρις και Ντάνιελ Ρικάρντο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ευελπιστεί με τους νέους κανονισμούς να επιστρέψει στην κορυφή. Η ίδια η McLaren μέσω του CEO του αγωνιστικού τμήματός της, Ζακ Μπράουν έχει θέσει ως στόχο το 2024 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία της νέας αεροδυναμικής σήραγγας της..

Τώρα η ομάδα με βάση το Ουόκινγκ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου παίρνει ζωή το νέο της μονοθέσιο. Η MCL36 όπως θα είναι η επίσημη ονομασία της, θα φορά τον κινητήρα της Mercedes που αναμένεται βελτιωμένος και αξιόπιστος. Παρόντες ήταν ο CEO Ζακ Μπράουν και ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέας Σάιντλ. Εκτός από τη McLaren, η Mercedes και η Alpine έχουν κάνει τα δικά τους πρώτα «fire-ups» για το 2022.

Δείτε το βίντεο παρακάτω.

Turn up the volume. The #MCL36 is fired up and ready to roar. pic.twitter.com/jEBn6FZIsK