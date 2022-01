H βρετανική ομάδα αποκάλυψε την ημερομηνία όπου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο του 2022, την MCL36.

Οι ομάδες της Formula 1 προετοιμάζονται δίχως διακοπή για την έναρξη της άκρως σημαντικής φετινής σεζόν. Οι νέοι κανονισμοί θα αλλάξουν την εμφάνιση των μονοθεσίων και οι ομάδες έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους από λευκό χαρτί.

Πρώτη στο χορό των ανακοινώσεων μπήκε η Aston Martin, ενώ ακολούθησε η Ferrari. Τώρα, είναι η McLaren αυτή που αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου της μονοθεσίου - αυτή είναι η 11η Φεβρουαρίου. Η βρετανική ομάδα θα ονομάσει το νέο της μονοθέσιο MCL36, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει χτίσει στην Ζακ Μπράουν εποχή.

Για το 2022 η McLaren ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο event, καθώς θα αποκαλύψει μαζί όλα της τα αγωνιστικά προγράμματα. Εκτός από το νέο μονοθέσιο της Formula 1, θα δούμε τα χρώματα της ομάδας της McLaren για τη νέα σεζόν του Indycar, το αγωνιστικό για την Extreme E και τέλος τα σχέδια του McLaren Shadow, το οποίο είναι το eSports πρόγραμμα της φίρμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της ομάδας του Ουόκινγκ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Sky Sports F1.

Η McLaren ολοκλήρωσε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 το 2021, υποχωρώντας κατά μία θέση σε σχέση με το 2020. Ωστόσο έφτασε, δια χειρός Ντάνιελ Ρικάρντο, στην πρώτη της νίκη στο σπορ από το 2012.

Ο CEO του αγωνιστικού τμήματος της McLaren, Ζακ Μπράουν, έγραψε πως το 2022 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τον οργανισμό: «Η McLaren οδεύει στη νέα αγωνιστική σεζόν, έχοντας στις πλάτες της 60 χρόνια ιστορίας. Σύντομα θα αποκαλύψουμε το νέο μονοθέσιό μας για τη Formula 1. Οδεύουμε στη νέα σεζόν και θέλουμε να χτίσουμε στα θεμέλια της προόδου που έχουμε ήδη κάνει. Τα τελευταία τρία χρόνια διανύουμε την καλύτερη φόρμα μας στη δεκαετία. Το 2021 ολοκληρώσαμε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 275 βαθμούς, 48,5 πίσω από την 3η θέση, ενώ ήμασταν άνετα μπροστά από την 5η. Είμαστε όμως στην αρχή του ταξιδιού μας για την επιστροφή στην κορυφή. Είμαστε φιλόδοξοι, αποφασισμένοι αλλά ρεαλιστές».

Η McLaren θα διατηρήσει στις τάξεις της τους Λάντο Νόρις και Ντάνιελ Ρικάρντο, έχοντας αμφότερους δεσμευμένους με συμβόλαιο μέχρι τουλάχιστον το 2023.

