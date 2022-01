Kia: Τα EV6 και Carnival μαζεύουν βραβεία

Τα βραβεία «Good Design» επεφύλασσαν μεγάλες εκπλήξεις για την Kia που είδε δύο μοντέλα της να κατακτούν πολύ σημαντικές διακρίσεις.

Το 2022 μπήκε με ευχάριστα νέα για την κορεατική Kia που είδε το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό EV6 και το Carnival να διακρίνονται στην κατηγορία «Μεταφορές» του θεσμού Good Design. Το Kia EV6 που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής φίρμας. Μάλιστα οι διακρίσεις του έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς έχει κατακτήσει το βραβείο Crossover της Χρονιάς στα βραβεία του Top Gear.

To αμιγώς ηλεκτρικό EV6 βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia, «Opposites United», που εμπνέεται από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση και την ανθρωπότητα. Το ολοκαίνουργιο MPV Carnival, είναι δημιουργία του στούντιο σχεδιασμού της Kia στην Καλιφόρνια και ακολουθεί την «αισθητική γλώσσα» των SUV της εταιρείας.

Ο Καρίμ Χαμπίμπ, επικεφαλής του Κέντρου Σχεδίασης της Kia, δήλωσε: «Η εξασφάλιση των βραβείων GOOD DESIGN αποτελεί της επιβεβαίωση της προσέγγισης που ακολουθήσαμε για το στυλ των Kia EV6 και Carnival και αποτελεί φόρο τιμής στις συλλογικές προσπάθειες της ταλαντούχας διεθνούς ομάδας σχεδιασμού μας. Ήταν πραγματικά μια κομβική χρονιά για εμάς, καθώς παρουσιάσαμε την ολοκαίνουργια σχεδιαστική φιλοσοφία μας «Opposites United» η οποία μεταμορφώνει τα αυτοκίνητά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πως η Kia θα εξακολουθεί να διερευνά τα όρια του σχεδιασμού αυτοκινήτων».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Kia κερδίζει βραβεία από το θεσμό Good Design. Εκτός από τα δύο που κατέκτησε φέτος, το 2021 είδε το K5 και το Sorento να διακρίνονται, ενώ κατά το παρελθόν ανάλογη επιτυχία είχαν τα Telluride και Soul.

Το Good Design που για πρώτη φορά έλαβε χώρα το 1950 είναι ένας από τους παλαιότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο, που διοργανώθηκε από το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και το The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή επιλέγει προϊόντα κορυφαίων βιομηχανιών από περισσότερες από 50 χώρες οι οποίες έχουν δημιουργήσει νέες κατευθύνσεις για «καινοτομία, βιωσιμότητα, ανώτερη σχεδίαση και απαράμιλλη λειτουργία».