Ο βραβευμένος συνθέτης Χάνς Ζίμερ υπογράφει την ηχητική ταυτότητα των ηλεκτρικών BMW

Πολλές φορές έχουμε ακούσει τη φράση «οπτική υπογραφή» από τα φωτιστικά σώματα στα καινούρια αυτοκίνητα, αλλά ποτέ δεν έχουμε ακούσει τη φράση «ηχητική υπογραφή» για ένα αυτοκίνητο νέας γενιάς. Η BMW έρχεται να το αλλάξει αυτό παρουσιάζοντας μια νέα λειτουργία την οποία ονομάζει BMW IconicSounds Electric και θα εφαρμόσει στα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα iX και i4.

Οι Γερμανοί συνεργάστηκαν με τον συνθέτη μουσικής κινηματογραφικών ταινιών και κάτοχο βραβείων Grammy και Όσκαρ, Χάνς Ζίμερ προκειμένου να δώσουν στα μοντέλα τους έναν εντελώς νέο, αποκλειστικό ήχο, που τροφοδοτείται στο εσωτερικό αυτών των αυτοκινήτων επιτείνει την απόλαυση της οδήγησης μηδενικών ρύπων. Το BMW IconicSounds Electric θα διατίθεται για πρώτη φορά με την BMW i4 το πρώτο εξάμηνο του 2022 και στη συνέχεια, με την BMW iX το δεύτερο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Οχήματα με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να το αποκτήσουν μέσω απομακρυσμένης αναβάθμισης λογισμικού (Remote Software Upgrade).

Το σύστημα συνεργάζεται με τα My Modes της BMW και στα ήδη υπάρχοντα προφίλ Personal, Sport και Efficient έρχονται να προστεθούν τα Expressive και Relax τα οποία δίνουν το ανάλογο ηχόχρωμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο ήχος του My Mode Expressive συνοδεύεται από υψηλής αντίθεσης χρώματα neon και αφηρημένα μοτίβα στο BMW Curved Display. Η βασική τονικότητα περιλαμβάνει έναν ήχο βιολιού. Από την άλλη, ο ήχος του Relax My Mode στην καμπίνας, καθώς στη ρύθμιση αυτή, προτεραιότητα δίδεται στην ευεξία, την αρμονία και τη χαλάρωση. Αυτό που επιδιώκει η BMW με τη φιλοσοφία των ήχων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι εκτός από πρακτικούς λόγους, δηλαδή την προστασία των πεζών με τεχνητούς ήχους, να δημιουργήσει και μια συναισθηματική σύνδεση μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Η μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ηλεκτροκίνηση προσφέρει στους σχεδιαστές ήχου την τέλεια ευκαιρία να αναθεωρήσουν πλήρως τον ήχο που καθιστά αντιληπτό ένα όχημα. Αυτοί δημιουργούν ηχοτοπία που καθιστούν την εμπειρία κινητικότητας ακόμα πιο έντονη, άμεση και χαρακτηριστική. Στην ουσία, η αθόρυβη οδήγηση δημιουργεί ένα εντελώς νέο επίπεδο άνεσης. Ωστόσο, η απουσία ήχου στερεί κάτι από την οδηγική εμπειρία. Το ηχητικό feedback από τις κινήσεις του γκαζιού είναι θεμελιώδες συστατικό της συναισθηματικής εμπειρίας μέσα σε ένα όχημα.