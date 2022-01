Ένας Τούρκος ξεκίνησε από το simracing και έφτασε στη Formula 2

O πρώην οδηγός του simracing Κεμ Μπολούκμπασι θα αγωνιστεί το 2022 στο πρωτάθλημα της Formula 2.

O Τούρκος, Κεμ Μπολούκμπασι, θα κάνει ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του το 2022, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο για να αγωνιστεί με την ομάδα της Charouz στη Formula 2. Η ιστορία του όμως δεν ξεκίνησε από τις πίστες αλλά από τον εικονικό κόσμο όντας οδηγός simracing, καθώς για αρκετά χρόνια «έχτιζε» το όνομά του μέσω των προσομοιωτών από το σπίτι του.

Ο Μπολούκμπασι συμμετείχε σε πολλά διαδικτυακά πρωταθλήματα και το 2017 πήρε μέρος στο επίσημο eSports πρωτάθλημα της Formula 1, οδηγώντας για την Toro Rosso. Έκτοτε, συμμετείχε ενεργά σε πραγματικούς αγώνες, ανεβαίνοντας μια κατηγορία κάθε χρόνο.

Το 2020 συμμετείχε στο European Open Formula πρωτάθλημα και κατέκτησε την 5η θέση στη βαθμολογία. Επιπλέον συμμετείχε σε διάφορους αγώνες αντοχής. Ο Μπολούκμπασι συμμετείχε στο τεστ νέων οδηγών της Formula 2 στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Δεκέμβριο και είχε ρόλο οδηγού για την Van Amersfoot Racing που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο θεσμό το 2022. Οι εμφανίσεις του έπεισαν τη Charouz Racing Systems που τον υπέγραψε για τη νέα σεζόν.

Ο Μπολούκμπασι αναφέρθηκε στη νέα περιπέτεια της καριέρας του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα ενταχθώ στο δυναμικό της Charouz Racing Systems για το πρωτάθλημα της Formula 2 το 2022. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να πάρω αυτή την ευκαιρία και θέλω να ευχαριστήσω την Charouz για την εμπιστοσύνη της. Προφανώς και ανυπομονώ να βρεθώ πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου μου. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω με την ομάδα το συντομότερο».

O Μπολούκμπασι γίνεται ο πρώτος simracer οδηγός που συμμετείχε στο επίσημο eSports πρωτάθλημα της Formula 1 και θα μεταβεί στη Formula 2.

BREAKING: @cembolukbasi will race for @charouzracing in the 2022 Formula 2 Championship!#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/W1wunXmXq6