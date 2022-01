Ράλλυ Ντακάρ ΕΔ8: Πρωτιά Audi/Έκστρομ, μειώνει τη διαφορά ο Λεμπ (vid)

Ο Αλσατός έκοψε άλλα 7 λεπτά από το προβάδισμα του Αλ-Ατίγια ενώ στις μοτοσυκλέτες είχαμε νέα ανατροπή!

Άλλη μία ημέρα συναρπαστική ημέρα στο στο πλαίσιο του 44ου Ράλλυ Ντακάρ, που έφερε ξανά νέα δεδομένα στους δύο τροχούς και οδήγησε σε μείωση των διαφορών στους τέσσερις! Όλα αυτά, στα 395 χρονομετρημένα χιλιόμετρα με εκκίνηση στο Αλ Νταουαντίμι και τερματισμό στο Γουαντί Αντ Νταουασίρ της Σαουδικής Αραβίας.

Η Audi Sport ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της ημέρας, αφού όχι απλά έφτασαν και τα τρία RS Q e-tron στον τερματισμό – το έκαναν και σε πολύ ανταγωνιστικές θέσεις! Ο Ματίας Έκστρομ πανηγύρισε την παρθενική πρωτιά του σε ειδική του Ντακάρ, τον πλαισίωσε ο Στεφάν Πετερανσέλ που ήταν μόλις 49 δευτερόλεπτα πιο αργός ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν τέταρτος, μόνο 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον «Κυνηγό» του Σεμπαστιέν Λεμπ.

