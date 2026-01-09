Νέα ανατροπή στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ, με τη Stage 6 να αποδεικνύεται καθοριστική για τη συνέχεια του Μαραθωνίου.

Ο Νασέρ Αλ-Ατίγια επέστρεψε στην κορυφή της γενικής κατάταξης του Ράλλυ Ντακάρ 2026, κατακτώντας την πρώτη του νίκη σε ειδική διαδρομή στη φετινή διοργάνωση. Ο πολύπειρος οδηγός οδήγησε την Dacia σε εντυπωσιακό «1-2» απέναντι στον Σεμπαστιάν Λεμπ με την 49η νίκη του σε Stage του θρυλικού αγώνα.

Στα 326 αγωνιστικά χιλιόμετρα από τη Χάιλ έως τη Ριάντ, ο πέντε φορές νικητής του Ντακάρ ανέβασε ρυθμό από το πρώτο τρίτο της ειδικής, παίρνοντας την πρωτοπορία από τον Ζοάο Φερέιρα. Παρά τις πιέσεις των Σεθ Κιντέρο και Λεμπ, ο 55χρονος Καταριανός κράτησε τον έλεγχο και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, με διαφορά 2 λεπτών και 26 δευτερολέπτων από τον teammate του στη Dacia.

Η δύσκολη ημέρα του Χενκ Λάτεγκαν με την Toyota άνοιξε τον δρόμο στον Αλ-Ατίγια για να ανακτήσει και τη συνολική πρωτοπορία. Ο οδηγός της Dacia πέρασε ως «εικονικός» επικεφαλής στο ενδιάμεσο της ειδικής — για πρώτη φορά μετά το τέλος του Stage 2 — και πλέον προηγείται στη γενική κατάταξη με διαφορά 6 λεπτών και 10 δευτερολέπτων.

Επίθεση Λεμπ και μάχη Toyota – Dacia – Ford

Ο Σεμπαστιάν Λεμπ πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο μισό της ειδικής, ανεβαίνοντας από την όγδοη στη δεύτερη θέση και κατακτώντας το πρώτο του βάθρο σε ειδική του Ντακάρ από το 2024.

Αυτό έριξε τον Σεθ Κιντέρο στην τρίτη θέση για λογαριασμό της Toyota, με τον Τόμπι Πράις να ακολουθεί τέταρτος μετά από δυναμική εμφάνιση. Ο αρχικός επικεφαλής της ειδικής, Ζοάο Φερέιρα, περιορίστηκε τελικά στην πέμπτη θέση.

Η αστάθεια της Ford συνεχίστηκε, με τους Νανί Ρομά και Κάρλος Σάινθ να τερματίζουν στις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα, χωρίς να καταφέρουν να μπουν στη μάχη της κορυφής.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ματιέ Σερραντόρι (Century Racing), Γκάι Μπότεριλ (Toyota SA) και Έρικ Γκότσαλ (Energylandia Toyota).

Γενική κατάταξη πριν την ημέρα ξεκούρασης

Μετά το Stage 6, ο Αλ-Ατίγια προηγείται του Λάτεγκαν, με τη μάχη των κατασκευαστών ανάμεσα σε Dacia, Toyota και Ford να φουντώνει ενόψει της συνέχειας.

Ο Λεμπ ανέβηκε στην 6η θέση της γενικής, εκμεταλλευόμενος τη δυνατή του εμφάνιση, ενώ οι Ρομά, Σάινθ Sr και Έκστρομ διατηρούν τη Ford δυνατά στο παιχνίδι.

Το Ράλλυ 2026 μπαίνει πλέον στη μοναδική ημέρα ξεκούρασης του Σαββάτου, πριν η δράση επιστρέψει την Κυριακή με το Stage 7, μήκους 462 χιλιομέτρων από το Ριάντ έως το Ουάντι Αντ-Νταουασίρ.

Θέση Οδηγός (Συνοδηγός) Ομάδα / Αυτοκίνητο Διαφορά 1 Νασέρ Αλ-Ατίγια (Λουί Λουρκέν) Dacia Sandriders #209 24ω 18λ 29δ 2 Χενκ Λάτεγκαν (Μπρετ Κάμινγκς) Toyota Gazoo Racing #220 +6λ 10δ 3 Νανί Ρομά (Άλεξ Χάρο) Ford Racing #222 +9λ 13δ 4 Κάρλος Σάινθ (Λούκας Κρουζ) Ford Racing #225 +11λ 49δ 5 Ματίας Έκστρεμ (Έμιλ Μπέργκβιστ) Ford Racing #226 +12λ 11δ 6 Σεμπαστιάν Λεμπ (Φαμπιάν Μπουλάνζέ) Dacia Sandriders #219 +17λ 36δ 7 Μιτς Γκάθρι (Κέλσι Γουόλς) Ford Racing #228 +21λ 49δ 8 Ματιέ Σερραντόρι (Λοΐκ Μιντιέ) Century Racing Factory Team #214 +23λ 29δ 9 Έρικ Γκότσαλ (Σίμον Γκοσποντάρτσικ) Energylandia Toyota #205 +24λ 40δ 10 Λούκας Μοράες (Ντάνιελ Ζενζ) Dacia Sandriders #223 +26λ 46δ

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, νικητής της ημέρας ήταν ο Ρίκι Μπράμπεκ της Honda. Ο Αμερικανός με το #9 CRF450 σημείωσε χρόνο 4 ώρες 41 λεπτά και 33 δλ και άφησε στη 2η θέση τον Τόσα Σαρέινα, επίσης με Honda.

Ο Ντάνιελ Σάντερς της KTM βρέθηκε στην 3η θέση του Stage 6, με τον Αυστραλό να παίρνει την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη. Δεύτερος γενικής είναι ο Μπράμπεκ 45 δλ μακριά και 3ος είναι ο Λουτσιάνο Μπεναβίδες, o oποίος υπολείπεται του teammate του που είναι 1ος κατά 10 λεπτά και 15 δλ.