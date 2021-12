Formula 1: Πως γιόρτασαν τα Χριστούγεννα ομάδες και οδηγοί (vid)

Έχετε σκεφτεί τι κάνουν ομάδες και οδηγοί της Formula 1 κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων;

Η αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για το 2021 έχει αισίως ολοκληρωθεί, με τον Μαξ Φερστάπεν να αναδεικνύεται πρωταθλητής οδηγών και η Mercedes πρωταθλήτρια κατασκευαστών. Πλέον η προσοχή στρέφεται στο 2022 και την τεράστια αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς που θα κάνουν τα μονοθέσια αγνώριστα.

Όμως ακόμα και οι ομάδες της Formula 1 επιτρέπεται να κάνουν ένα διάλειμμα ώστε να απολαύσουν την περίοδο των εορτών.

Η Mercedes δημοσίευσε την ετήσια χριστουγεννιάτικη κάρτα της και παρά το γεγονός πως ο Λιούις Χάμιλτον δεν είναι ενεργός στα social media το τελευταίο διάστημα, ο Βάλτερι Μπότας αποκάλυψε πως βρίσκεται για σκι. Στο πλαίσιο των εορτών, η γερμανική ομάδα δημοσίευσε ένα βίντεο από την εκπληκτική νυχτερινή επιδρομή της στο στολισμένο Σίλβερστον.

From us to you, Happy Holidays pic.twitter.com/NnA2GSNpNc December 25, 2021

Η Red Bull δημοσίευσε ένα βίντεο με τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρτζιο Πέρεζ να ανταλλάσουν δώρα.

Feliz Navidad Sending you our best wherever you are in the world pic.twitter.com/fNHs5eAtjw — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 25, 2021

Η Ferrari έμεινε τελείως τυπική την ημέρα των Χριστουγέννων με μια μόλις φωτογραφία των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

H McLaren δημοσίευσε επίσης τη δική της κάρτα Χριστουγέννων, όμως κανένας εκ των Ντάνιελ Ρικάρντο ή Λάντο Νόρις δεν έκανε δημόσια εμφάνιση.

H φετινή κάρτα της Alpine ήταν σχετικά μονότονη, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο επέλεξε να ξοδέψει τη μέρα του κάνοντας καρτ στην πίστα της ακαδημίας του.

A little something for you, a Christmas wallpaper! Merry Christmas! pic.twitter.com/XoEFeFMmRZ — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 25, 2021

H καλύτερη ίσως κάρτα για τα φετινά Χριστούγεννα να ήρθε από την AlphaTauri.

merry christmas, from our family to yours! pic.twitter.com/Rzngn0UoLa — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 25, 2021

Με δεδομένο πως ο Σεμπάστιαν Φέτελ δεν έχει προσωπικά social media και ο Λανς Στρολ είναι σχετικά διακριτικός, το μόνο που είχαμε από την Aston Martin ήταν η περιπέτεια του μονοθεσίου της στα χιόνια.

H Williams από τη μεριά της ακολούθησε διαφορετική τακτική με μια φωτογραφία από το Άμπου Ντάμπι. O Τζορτζ Ράσελ από τη μεριά του πέρασε τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του.

Merry Christmas!



Who’s opened some F1 themed gifts today? pic.twitter.com/NfrD8icTnn — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 25, 2021

Christmas time is family time. I'll be taking a break from my phone for a bit this winter. We all need down time to take care of ourselves physically and mentally, especially after a crazy year like this one. Merry Christmas everybody. Be safe and look out for each other. pic.twitter.com/kdP9OZZwMM — George Russell (@GeorgeRussell63) December 24, 2021

H εορταστική κάρτα της Alfa Romeo ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όμως κανένας εκ των οδηγών της στο 2021 δεν μοιράστηκε το πώς πέρασε τις γιορτές. Μάλλον κανένας δεν εξεπλάγην από τον Κίμι Ράικονεν.

Merry Christmas! pic.twitter.com/3MF5gg8z9Z — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) December 25, 2021

H Haas δημοσίευσε ένα βίντεο με τους Μικ Σουμάχερ, Νικίτα Μαζέπιν και Γκούνθερ Στάινερ να προσπαθούν –όχι τόσο επιτυχημένα- να ευχηθούν «καλά Χριστούγεννα».

The brief: Multilingual Christmas message



The result: pic.twitter.com/XW5cyNvHdB — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 25, 2021