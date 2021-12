Formula 1: Σιγή ιχθύος από τη Mercedes

H Mercedes κρατά τα χαρτιά της κλειστά, έπειτα από το μεγάλο και ανατρεπτικό φινάλε της σεζόν του 2021.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2021 ολοκληρώθηκε, με τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει το ανατρεπτικό GP Άμπου Ντάμπι και παράλληλα το πρώτο του πρωτάθλημα οδηγών. Για να το πετύχει αυτό έπρεπε να περάσει τον Λιούις Χάμιλτον έχοντας νέο σετ μαλακής γόμας στον τελευταίο γύρο, ενώ ο Βρετανός είχε σετ σκληρής γόμας που φορούσε για 45 γύρους.

Μετά τον αγώνα, η στάση της Mercedes είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και παράλληλα παράξενη. Δευτερόλεπτα μετά τον τερματισμό, στο λογαριασμό της στο twitter υπήρξε δημοσίευση που ανέφερε τα εξής: «Δεν υπάρχουν λόγια». Προφανώς εκείνη τη στιγμή η απογοήτευση ήταν τεράστια στις τάξεις των Γερμανών με τον αμφιλεγόμενο τρόπο που ολοκληρώθηκε ο τελικός του 2021.

There are no words.