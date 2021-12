Αποχωρεί ο αγωνιστικός διευθυντής της Hyundai στο WRC

Έπειτα από 6 χρόνια παρουσίας στην ομάδα, ο Αντρεά Αντάμο αποτελεί παρελθόν από την κεφαλή του αγωνιστικού τμήματος της Hyundai.

Μόλις έναν μήνα πριν από την έναρξη της νέας σεζόν του WRC, η Hyundai Motorsport ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αντρέα Αντάμο έπειτα από 6 χρόνια συνεργασίας. Ο Αντάμο ήταν επικεφαλής του προγράμματος της κορεατικής φίρμας στο WRC, στο WTCR, στο Pure ETCR και στο πελατειακό αγωνιστικό τμήμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hyundai, η αποχώρηση του Αντάμο ήρθε εν κοινή συναινέση, με τον ίδιο να επικαλείται επίσης προσωπικούς λόγους που τον ώθησαν να πάρει την απόφαση αυτή. Ο Αντάμο εντάχθηκε στο δυναμικό της Hyundai στα τέλη του 2015, κατακτώντας το Πρωτάθλημα στο WTRC το 2018 και το 2019, ενώ το 2020 κατέκτησε τον Τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στο WRC. Τα καθήκοντά του θα αναλάβει προσωρινά ο Σκοτ Νο, έχοντας στήριξη στο ρόλο αυτό από τους επικεφαλής των τεχνικών τμημάτων.

Ο Αντάμο δήλωσε για την αποχώρησή του: «Μετά από 6 χρόνια στη Hyundai φτάσαμε από κοινού στη λύση της συνεργασίας μας. Είναι καιρός να αναλογιστώ μια αδυσώπητη αλλά και επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα μου με πολλές επιτυχίες, χαρούμενες αναμνήσεις και τίτλους. Είμαι επίσης χαρούμενος για τα όσα πετύχαμε στο WTCR και στο WRC. Εύχομαι στη Hyundai τα καλύτερα στο μέλλον».

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του Hyundai i20 που θα τρέξει στη νέα υβριδική εποχή του WRC το 2022.

Team Statement: Hyundai Motorsport has reached a mutual agreement with Team Principal Andrea Adamo that will see him depart the company with immediate effect after six years. #HMSGOfficial pic.twitter.com/IpXNEJsxkK