Τη Χρυσή Μπάλα την παρέδωσε ο Φερνάντο Αλόνσο (vid)

Το οδηγικό δίδυμο της Alpine F1 ήταν οι guest stars της μεγάλης βραδιάς του ποδοσφαίρου.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην απονομή της Χρυσής Μπάλας την οποία κατέκτησε για έβδομη (!) φορά, όμως ο Αργεντινός και οι άλλοι σταρ του ποδοσφαίρου που ήταν παρόντες στην εκδήλωση, είδαν δύο οδηγούς της Formula 1 να τους κλέβουν λίγη από τη λάμψη τους!

Ο λόγος για τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Φερνάντο Αλόνσο και τον τιμ μέιτ του στην ομάδα της Alpine F1 Team, Έστεμπαν Όκον, που ήταν τα πρόσωπα-έκπληξη στην απονομή που έλαβε χώρα στο Παρίσι. Είχαν βλέπετε ιδιαίτερο ρόλο αφού παρέδωσαν τα τρόπαια των μεγάλων νικητών, «φορτώνοντάς» τα στο χώρο αποσκευών της ολοκαίνουριας Alpine 110 S.

Μετά από μία εντυπωσιακή βόλτα στους δρόμους της Πόλης του Φωτός την οποία μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video, έφτασαν στο χώρο της απονομής φορώντας τα κουστούμια τους και δύο κράνη, αυξάνοντας… το μυστήριο κατά την άφιξή τους.

Σε μία εμφάνιση που θύμιζε το θρυλικό συγκρότημα των Daft Punk, ο Ισπανός και ο Γάλλος, προκάλεσαν το ενδιαφέρον και όταν έβγαλαν τα κράνη, κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα από τους παραβρισκόμενους.

Δείτε το εντυπωσιακό video που ακολουθεί…

A different kind of suit for @alo_oficial and @OconEsteban tonight 😉 plus a ride around Paris in the new #AlpineA110 S 👌#BallondOr pic.twitter.com/NyVbQo14St