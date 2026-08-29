Η McLaren Racing «έδεσε» τον Πρωταθλητή της, καθώς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λάντο Νόρις στη Formula 1, με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ακόμη ένας από τους πρωταγωνιστές της Formula 1 «κλείδωσε» το μέλλον του μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing η McLaren ανακοίνωσε ότι ο Λάντο Νόρις υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον διατηρήσει στην ομάδα έως τουλάχιστον το τέλος του 2030.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης πολυετή οψιόν επέκτασης πέρα από το 2030, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε ο Βρετανός να περάσει ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του στη Formula 1 με τα χρώματα της McLaren. Εφόσον ολοκληρώσει το νέο συμβόλαιο, θα έχει συμπληρώσει 12 συνεχόμενες αγωνιστικές σεζόν με την ομάδα του Ουόκινγκ.

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Η McLaren είναι το σπίτι του Νόρις

Η ανανέωση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η σχέση των δύο πλευρών έχει ήδη δικαιώσει τις σημαντικότερες επιλογές της. Ο Νόρις οδήγησε τη McLaren στην επιστροφή της στην κορυφή, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών του 2025 και έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες της φετινής σεζόν με την αναβαθμισμένη MCL40.

Ο Νόρις εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της McLaren το 2017, προτού αναλάβει τον ρόλο του οδηγού δοκιμών και αναπληρωματικού την επόμενη χρονιά. Το 2019 πήρε τη θέση βασικού οδηγού και έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί για καμία άλλη ομάδα στη Formula 1.

Στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση, ο παγκόσμιος πρωταθλητής περιέγραψε τη McLaren ως το αγωνιστικό του σπίτι και τόνισε ότι οι στόχοι που είχε θέσει όταν εντάχθηκε στην ομάδα έχουν πλέον επιτευχθεί:

«Η McLaren είναι το σπίτι μου και είμαι πολύ χαρούμενος που υπογράφω ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα με κρατήσει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2030. Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι πριν από εννέα χρόνια, είχα ξεκάθαρους στόχους: να επιστρέψω τη McLaren στην κορυφή και να κατακτήσω πρωταθλήματα. Πετύχαμε αυτόν τον στόχο, όμως θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να νικάμε και γνωρίζουμε ως ομάδα ότι είμαστε ικανοί να το πετύχουμε».

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί μόνο μία κίνηση αφοσίωσης από την πλευρά του Νόρις. Ο Βρετανός επέλεξε να παραμείνει όταν η McLaren βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία αναδόμησης και περίμενε μέχρι να δει το αγωνιστικό της πρόγραμμα να μετατρέπεται ξανά σε δύναμη διεκδίκησης τίτλων.

Σε αντίθεση με άλλες μακροχρόνιες συμφωνίες που βασίζονται στην προσδοκία μιας μελλοντικής αγωνιστικής ανάκαμψης, η ανανέωση του Νόρις έρχεται μετά την επίτευξη του βασικού στόχου. Η McLaren επέστρεψε στην κορυφή και ο ίδιος θέλει να δημιουργήσει τη δική του δυναστεία.

Από το πρόγραμμα νέων οδηγών στην κορυφή

Η πορεία του Νόρις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα εξέλιξης οδηγού μέσα στον ίδιο οργανισμό. Κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο Grand Prix Αυστρίας του 2020, την πρώτη του pole position στη Ρωσία το 2021 και την πρώτη του νίκη στο Μαϊάμι το 2024.

Την ίδια χρονιά βοήθησε τη McLaren να κατακτήσει το πρώτο της Πρωτάθλημα Κατασκευαστών μετά το 1998. Το 2025 ακολούθησε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, όταν στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Μέχρι σήμερα ο Νόρις έχει σημειώσει 13 νίκες, 18 pole positions και 48 παρουσίες στο βάθρο. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες εκκινήσεις από οποιονδήποτε άλλο οδηγό στην ιστορία της ομάδας.

Με το νέο συμβόλαιο, το συγκεκριμένο ρεκόρ αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά. Ο Νόρις θα παραμείνει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 31 ετών, έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει και πέρα από το 2030 εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική οψιόν.

Η διατύπωση της ανακοίνωσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Η McLaren δεν περιορίστηκε στην επιβεβαίωση της παραμονής του Νόρις έως το 2030, αλλά αποκάλυψε ότι υπάρχει δυνατότητα πολυετούς δέσμευσης και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

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