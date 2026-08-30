Νέα αμερικανική έρευνα του IIHS αποκαλύπτει την τεράστια απόκλιση ανάμεσα στις επίσημες αναφορές και τα πραγματικά δεδομένα.

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες συνήθειες στους δρόμους, όμως τα επίσημα στοιχεία φαίνεται πως αποτυπώνουν ελάχιστα τη σκληρή πραγματικότητα. Νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ (IIHS), σε συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics, αποκαλύπτει ότι η εμπλοκή των «έξυπνων» συσκευών στα τροχαία ατυχήματα είναι τουλάχιστον επταπλάσια έως οκταπλάσια από αυτή που καταγράφεται στις αστυνομικές αναφορές.

Για τις ανάγκες της μελέτης αναλύθηκαν ανώνυμα δεδομένα από προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφαλή οδήγηση, καλύπτοντας περίπου 17.000 ατυχήματα που συνέβησαν μεταξύ 2021 και 2024 σε τέσσερις αμερικανικές πολιτείες. Η σύγκριση των αστυνομικών αναφορών με τα πραγματικά δεδομένα τηλεματικής από τα οχήματα έφερε στην επιφάνεια μια χαοτική διαφορά.

Τα τηλεματικά δεδομένα «μαρτυρούν» την αλήθεια

Ενώ η αστυνομία σημείωσε τη χρήση κινητού ως παράγοντα μόλις στο 1% των ατυχημάτων, τα τηλεματικά συστήματα κατέγραψαν χρήση της συσκευής μέσα στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση στο 7% των μονομερών ατυχημάτων και στο 8% των συγκρούσεων μεταξύ δύο οχημάτων. Η έρευνα δεν περιέλαβε μόνο τις κλήσεις ή τα γραπτά μηνύματα, αλλά και γενικά τη χρήση αφή της οθόνης (swiping, tapping) καθώς και την παθητική χρήση με την οθόνη ξεκλείδωτη.

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά: η αστυνομία κατέγραψε μόλις 20 περιπτώσεις χρήσης του κινητού τηλεφώνου πριν από το ατύχημα, όταν η τηλεματική κατέγραψε 639. Αντίστοιχα, για την ανοιχτή ακρόαση/hands-free οι αστυνομικές αναφορές κατέγραψαν μόλις 1 περίπτωση έναντι 90 που κατέγραψαν τα συστήματα του οχήματος. Η απόκλιση εξηγείται εύκολα, καθώς οι οδηγοί σπάνια παραδέχονται στους αστυνομικούς ότι κοιτούσαν το τηλέφωνο πριν τρακάρουν, γνωρίζοντας τις νομικές συνέπειες.

Η απειλή των οθονών των σύγχρονων αυτοκινήτων

Παρά τα σοκαριστικά ευρήματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα πραγματικά ποσοστά απόσπασης προσοχής ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα τηλεματικά συστήματα δεν μπορούν να καταγράψουν τη χρήση των εργοστασιακών συστημάτων infotainment των αυτοκινήτων, ούτε τη λειτουργία εφαρμογών μέσω Apple CarPlay ή Android Auto όταν το τηλέφωνο παραμένει κλειδωμένο, παρότι οι τεράστιες οθόνες των σύγχρονων αυτοκινήτων προκαλούν επίσης σοβαρή απόσπαση προσοχής.

Ακόμη και αν περιορίσει κανείς τον χρόνο μέτρησης στα 10 μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση -όπου η αμεσότητα της απόσπασης είναι αδιαμφισβήτητη- τα ποσοστά παραμένουν πολλαπλάσια των επίσημων καταγραφών. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι σαφές: η εξάρτησή μας από τις οθόνες πίσω από το τιμόνι παραμένει μια σιωπηλή αλλά θανατηφόρα απειλή.