F1: Εντυπωσιακά πλάνα από δοκιμές F3 στην πίστα της Μαδρίτης (vid)

F1: Εντυπωσιακά πλάνα από δοκιμές F3 στην πίστα της Μαδρίτης (vid)
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Ένα ελικόπτερο της ισπανικής αστυνομίας κατέγραψε από ψηλά τη νέα πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια δοκιμών της F3.

Η νέα πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη μπήκε στην τελική φάση των προετοιμασιών της, λίγες εβδομάδες πριν υποδεχθεί το πρώτο της Grand Prix. Στο πλαίσιο ενός διήμερου τεστ της Formula 3, ελικόπτερο της ισπανικής αστυνομίας πέταξε πάνω από το Madring και κατέγραψε μοναδικά εναέρια πλάνα από τα μονοθέσια στην πίστα.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μεγάλο μέρος της διαδρομής των 5,416 χλμ, καθώς και ο συνδυασμός προσωρινών και μόνιμων τμημάτων που χαρακτηρίζει τη νέα πίστα.

Το Madring θα φιλοξενήσει το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δεκαετούς συμφωνίας της Μαδρίτης με τη Formula 1. Η διαδρομή διαθέτει 22 στροφές, με σημαντικότερο χαρακτηριστικό την κεκλιμένη «La Monumental».

 

Η Ferrari έγινε τον Ιούλιο η πρώτη ομάδα της Formula 1 που οδήγησε στη νέα πίστα. Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ μοιράστηκαν την SF-26 στο πλαίσιο ημέρας κινηματογράφησης, πραγματοποιώντας τα πρώτα χιλιόμετρα μονοθεσίου F1 στη Madring.

Ενθουσιασμένος ο Σλέιτερ

Οι δοκιμές της F3 ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας αγωνιστική πρόβα της πίστας. Ο Φρέντι Σλέιτερ της Trident σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της πρώτης ημέρας και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη χάραξη.

«Η πίστα είναι απίστευτη στην οδήγηση. Έχει έναν χαρακτήρα παλαιάς σχολής, ενδιαφέρουσες στροφές και μεγάλη προσωπικότητα. Είναι πιθανότατα μία από τις πιο απολαυστικές πίστες του προγράμματος όταν πιέζεις σε έναν γρήγορο γύρο», ανέφερε.

Ο νεαρός οδηγός της ακαδημίας της Audi την κατέταξε μάλιστα μεταξύ των καλύτερων διαδρομών στις οποίες έχει αγωνιστεί: «Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες πίστες που έχω οδηγήσει. Όπως το Μακάο και το Μονακό, έχει χαρακτήρα και αυτό είναι το πιο ξεχωριστό στοιχείο της».

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@Photo credits: @madring_oficial/Χ

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