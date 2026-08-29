Στο Grand Prix Ολλανδίας η Mercedes F1 έδωσε εντολές στους οδηγούς της και εξήγησε τη λογική πίσω από την επιλογή της.

Η εντολή της Mercedes προς τον Τζορτζ Ράσελ να παραχωρήσει τη δεύτερη θέση στον Κίμι Αντονέλι ήταν μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις του Grand Prix Ολλανδίας. Ο Βρετανός εξέφρασε αρχικά τις επιφυλάξεις του, καθώς η αλλαγή τον άφηνε εκτεθειμένο στις δύο Ferrari, όμως τελικά υπάκουσε και κατάφερε να διατηρήσει την 3η θέση μέχρι τον τερματισμό.

Ο Αντονέλι, με φρέσκα μαλακά ελαστικά, απομακρύνθηκε από τον teammate του, χωρίς όμως να προλάβει τον Λάντο Νόρις. Ο Ράσελ έμεινε πίσω και ανέλαβε να αμυνθεί απέναντι στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, εξασφαλίζοντας τελικά μία ακόμη θέση στο βάθρο για τη Mercedes.

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Η ανατροπή που έφερε το Virtual Safety Car

Όλαν ξεκίνησαν στον 55ο γύρο, όταν η εγκατάλειψη του Έστεμπαν Οκόν προκάλεσε την ενεργοποίηση του Virtual Safety Car. Εκείνη τη στιγμή ο Αντονέλι βρισκόταν δεύτερος και ο Ράσελ τέταρτος, με τον Χάμιλτον ανάμεσά τους.

Οι δύο Ferrari μπήκαν αμέσως στα pits, ενώ η Mercedes κάλεσε τον Αντονέλι έναν γύρο αργότερα. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε το μειωμένο κόστος χρόνου του pit stop και επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τις Ferrari, αλλά πίσω από τον Ράσελ, ο οποίος είχε παραμείνει έξω και είχε ανέβει προσωρινά στη δεύτερη θέση. Με τη μαλακή γόμα και πολύ πιο φρέσκα ελαστικά, ο Αντονέλι πλησίασε γρήγορα τον Ράσελ. Η Mercedes δεν ήθελε να επιτρέψει στους οδηγούς της να μονομαχήσουν, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έδινε στις Ferrari την ευκαιρία να φτάσουν και τους δύο.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Mercedes, Μπράντλεϊ Λορντ, εξήγησε στην εκπομπή «Nu Silver Arrows Radio Show» ότι ο Ράσελ αμφισβήτησε αρχικά την εντολή, αλλά στη συνέχεια αντιλήφθηκε το συνολικό σκεπτικό της ομάδας.

«Ο Τζορτζ έθεσε φυσιολογικά το ερώτημα όταν άκουσε για πρώτη φορά την εντολή. Στη συνέχεια, όμως, κατάλαβε τη συνολική εικόνα και το γεγονός ότι με τον Κίμι είχαμε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για ένα σχεδόν δωρεάν pit stop υπό το Virtual Safety Car», είπε ο Λορντ.

Mercedes Team Orders -



to RUS: we will invert cars at T1.



(Russell asks whether Antonelli is fighting for a win - goes completely unanswered)

(Russell inverts cars at the very next T1)



to ANT: Kimi, we will try and give George overtake, so [try to stay within] 1 second… pic.twitter.com/UaRDf1HZFD — 셀버트 (@uruptosmth) August 23, 2026

Γιατί δεν σταμάτησε και ο Ράσελ

Η Mercedes εξέτασε το ενδεχόμενο να καλέσει και τον Ράσελ στα pits, όμως κάτι τέτοιο θα τον έριχνε πίσω από τουλάχιστον μία Ferrari. Η ομάδα επέλεξε να τον κρατήσει στην πίστα με τα χρησιμοποιημένα σκληρά ελαστικά, διατηρώντας τη θέση του και την πιθανότητα να υπερασπιστεί το βάθρο. Η απόφαση είχε βασιστεί και στις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί το πρωί της Κυριακής. Η Mercedes είχε ξεκαθαρίσει στους οδηγούς της ότι οι μικρές διαφορές από Ferrari και McLaren δεν επέτρεπαν μία εσωτερική μάχη που θα κόστιζε χρόνο.

Ο Λορντ τόνισε ότι η ομάδα θα είχε πάρει ακριβώς την ίδια απόφαση εάν οι ρόλοι των δύο οδηγών ήταν αντεστραμμένοι: «Είχαμε ξεκαθαρίσει στη συνάντηση στρατηγικής ότι οι διαφορές ήταν υπερβολικά μικρές για να επιτρέψουμε στους οδηγούς μας να μονομαχήσουν και να χάσουν χρόνο. Αν οι συνθήκες ήταν αντίστροφες, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο για να εξασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση και να δώσουμε στο άλλο μονοθέσιο καθαρό αέρα, ώστε να υπερασπιστεί την 3η θέση».

Ο επικεφαλής μηχανικός πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, εξήγησε ότι η ομάδα δεν ήθελε να εφαρμόσει ένα σύνθετο σχέδιο που δεν είχε προηγουμένως δοκιμαστεί και θα μπορούσε να εμπλέξει τα δύο μονοθέσια σε μία ανεπιθύμητη μάχη.

«Συζητήσαμε το ενδεχόμενο, όμως το κέρδος δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Υπήρχε επίσης ο κίνδυνος να μπλέξουν τα δύο μονοθέσια, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι περίπλοκο που δεν είχαμε δοκιμάσει. Θεωρήσαμε ότι ήταν προτιμότερο να δώσουμε στον Τζορτζ καθαρό αέρα και στον Κίμι τη δυνατότητα να απομακρυνθεί. Ήταν μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Τζορτζ».

Με αυτήν τη λογική, η εντολή δεν είχε στόχο μόνο να απελευθερώσει τον Αντονέλι. Απέτρεψε επίσης μία μάχη μεταξύ των δύο Mercedes, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει στις Ferrari να πλησιάσουν αρκετά ώστε να απειλήσουν και τις δύο θέσεις του βάθρου.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.