Αδιάθετος και ξενυχτισμένος πήρε την pole o Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ, αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν εντυπωσιακός στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ για το Πρωτάθλημα της Formula 1, παίρνοντας μια φοβερή pole position σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ο Βρετανός έκανε αρκετές αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου του και το αποτέλεσμα ήταν να κατακτήσει την 102η pole της καριέρας του.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές μίλησε για τις δυσκολίες που είχε τις προηγούμενες ημέρες καθώς δεν ένιωθε καθόλου καλά σωματικά.



«Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ δύσκολη για εμένα, δεν ένιωθα καλά από την Πέμπτη. Είχα στομαχόπονο και δυσκολεύτηκα αρκετά στις ελεύθερες δοκιμές έχοντας και κακό ρυθμό. Έπρεπε να κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στις κατατακτήριες. Έμεινα μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην πίστα μαζί με τους μηχανικούς μου και είδαμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε Έκανα μερικές αλλαγές στο στήσιμο που δούλεψαν και συνέχισα να έχω καλό μομέντουμ στις κατατακτήριες. Ο τελευταίος γύρος ήταν πολύ καλός, ήταν ένας πολύ ωραίος γύρος. Η πίστα είναι φοβερή να την οδηγείς, είναι τρομερά γρήγορη, όλες οι μεσαίας και υψηλής ταχύτητας στροφές είναι πολύ καλές», δήλωσε ο Χάμιλτον.

