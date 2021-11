GP Κατάρ QP: Ο Λούις Χάμιλτον έσπασε τα χρονόμετρα

Ο Χάμιλτον ήταν πολύ ταχύτερος όλων και πήρε την pole position με διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Φερστάπεν.

Ο Λούις Χάμιλτον πανηγύρισε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του παρθενικού GP Κατάρ. Ο Βρετανός της Mercedes ήταν σε άλλη κλάση και με διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Μαξ Φερστάπεν έδειξε τις προθέσεις του. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing δεν είχε απαντήσεις και περιορίστηκε στη 2η θέση, ενώ στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής θα πρέπει να έχει το νου του και στον Βάλτερι Μπότας με την άλλη Mercedes που πήρε την 3η θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν υπό το φως των προβολέων στην εντυπωσιακή πίστα της Λοσέιλ, για πρώτη φορά στο μικρό -αλλά πάμπλουτο- κράτος του Κατάρ. Τα μονοθέσια βγήκαν σε μια πίστα που ακόμα έκρυβε αρκετά μυστικά για τους οδηγούς, καθώς οι οδηγοί οδηγούσαν σε αυτήν μονοθέσιο F1 για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά αυτό το 3ήμερο ο Φερστάπεν έδωσε δείγματα υψηλής ταχύτητας και ανέβηκε αρχικά στην πρώτη θέση των χρόνων, για να τον περάσει στο τέλος ο Χάμιλτον. Οι δύο πρώτοι ήταν πάρα πολύ κοντά, με μόλις 95 χιλιοστά του δευτερολέπτου να τους χωρίζουν, ενώ ο Μπότας βρισκόταν μόλις 20 χιλιοστά πιο πίσω.

The traffic paradise phenomenon makes its debut in Qatar #QatarGP #F1 pic.twitter.com/Lg5qXyAXZF — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

Το πιο σημαντικό στο Q1 όμως είναι οι τελευταίες θέσεις και όχι οι πρώτες. Οι πέντε τελευταίοι οδηγοί της περιόδου θα αποκλείονταν από τη συνέχεια και στα τελευταία λεπτά σχεδόν όλοι βρέθηκαν στην πίστα για την τελευταία τους προσπάθεια, κάτι που δημιούργησε μερικά προβλήματα με την κίνηση. Τελικά, οι πέντε που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Ράικονεν, Λατίφι, Τζοβινάτσι, Σουμάχερ και Μαζέπιν. Ο Σαρλ Λεκλέρ «καρδιοχτύπησε» στη 13η θέση, τη στιγμή που ο Σάινθ ήταν 4ος.

Q2

Στο Q2 οι οδηγοί των Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari και McLaren βγήκαν στην πίστα με τα μεσαία ελαστικά της Pirelli, με προφανή σκοπό να σημειώσουν με αυτά τον ταχύτερο γύρο τους και σύμφωνα με τον κανονισμό να ξεκινήσουν τον αγώνα της Κυριακής με το συγκεκριμένο σετ ελαστικών. Ο Λούις Χάμιλτον έδειξε αμέσως τις προθέσεις του και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, με διαφορά 3 δεκάτων του δευτερολέπτου από τους υπόλοιπους.

Τα πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο για τους Πέρεζ και Λεκλέρ, που στις γρήγορες προσπάθειες με τα μεσαία ελαστικά βρέθηκαν εκτός 10άδας και αναγκάστηκαν να ξαναβγούν με τα μαλακά για να αποφύγουν τον αποκλεισμό. Η έκπληξη ήρθε και ήταν ηχηρή, καθώς αμφότεροι έμειναν εκτός 10άδας. Ο Πέρεζ θα εκκινήσει τον αγώνα από την 11η θέση και θα αφήσει ακάλυπτο τον Φερστάπεν στη μάχη με τις δύο ταχύτατες Mercedes. Mαζί με τον Μεξικανό δεν συνέχισαν στο Q3 οι Στρολ, Λεκλέρ, Ρικάρντο και Ράσελ. Οριακά πέρασε ο Σάινθ με τη 10η θέση. Τελικά, μόνο οι δύο Mercedes, o Φερστάπεν και ο Σάινθ πέρασαν με τη μεσαία γόμα στο Q3.

Q3

Το Q3 ξεκίνησε και τα πράγματα σοβάρεψαν. Οι δύο Mercedes και ο Μαξ Φερστάπεν βγήκαν στην πίστα με στόχο τον καλύτερο δυνατό χρόνο, κάτι που στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών κατάφερε ο Χάμιλτον, 162 χιλιοστά μπροστά από τον Φερρστάπεν, που με τη σειρά του ήταν μόνο μισό δέκατο πιο πίσω.

Με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, οι οδηγοί βγήκαν για την τελευταία και πιο κρίσιμη προσπάθεια. Ο Χάμιλτον δεν έχασε καθόλου χρόνο και έφυγε πρώτος από το γκαράζ της Mercedes, ενώ οι Μπότας και Φερστάπεν περίμεναν τα τελευταία δευτερόλεπτα, με σκοπό να βρουν την πίστα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Χάμιλτον όμως δεν άφησε περιθώρια. Με έναν τρομερό γύρο, που έσπασε το «φράγμα» του 1:21, ο Βρετανός πήρε την pole position. Ο Φερστάπεν ήταν 2ος, αλλά με διαφορά πάνω από μισό δευτερόλεπτο, ενώ ο Μπότας έμεινε στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Γκασλί, Αλόνσο, Νόρις, Σάινθ, Τσουνόντα, Οκόν και Φέτελ, ενώ στο τέλος ο Γκασλί είχε κλατάρισμα όταν πέρασε άτσαλα πάνω από το κερμπ στην τελευταία του προσπάθεια.

Gasly has a puncture



Cars behind the Frenchman are impacted#QatarGP #F1 pic.twitter.com/7spLtEgrBE — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ο Φερστάπεν και η Red Bull θα προσπαθήσουν να ανακόψουν την προέλαση του Χάμιλτον, ενώ σημαντικό ρόλο θα πάιξει η παρουσία του Μπότας στην 3η θέση και αντίστοιχα η απουσία του Σέχιο Πέρεζ από τις πρώτες θέσεις της εκκίνησης.

