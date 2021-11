Απορρίφθηκε το αίτημα της Mercedes για επανεξέταση (vid)

Το onboard βίντεο του Φερστάπεν δεν θεωρήθηκε αρκετά σημαντικό, το συμβάν δεν θα επανεξεταστεί και ο Ολλανδός γλιτώνει την ποινή.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα δεχτει ποινή για το επεισόδιο ανάμεσα σε αυτόν και τον Λιούις Χάμιλτον στον 48ο γύρο του GP του Σάο Πάολο. Η Mercedes είχε ζητήσει από τους αγωνοδίκες να επανεξετάσουν το περιστατικό μεταξύ των Φερστάπεν και Χάμιλτον ενώ πάλευαν για την πρωτοπορία στον αγώνα, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που βρίσκεται στο μονοθέσιο της Red Bull Racing, ακριβώς πάνω από το κεφάλι του οδηγού και έδειχνε τις κινήσεις του με το τιμόνι.

Το αίτημα της όμως απορρίφθηκε από τους αγωνοδίκες, οι οποίοι παρότι δέχτηκαν το εν λόγω βίντεο ως νέο στοιχείο, δεν το έκριναν αρκετά σημαντικό για να εξετάσουν εκ νέου την υπόθεση. Έπειτα από πολλές ώρες συζήτησης για το θέμα, επιβεβαίωσαν ότι, ενώ το βίντεο δεν ήταν διαθέσιμο τη στιγμή της κλήσης τους, άρα ήταν νέο και σχετικό, θεώρησαν ότι δεν ήταν σημαντικό.

Οι αγωνοδίκες υποστήριξαν ότι ήταν ικανοποιημένοι από τις γωνίες λήψης που είχαν στη διάθεσή τους τη στιγμή του συμβάντος από τις κάμερες στην άκρη της πίστας και ότι ήταν αρκετές για να πάρουν την απόφασή τους. Είπαν επίσης ότι η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική από τις κατατακτήριες για το GP Αυστρίας του 2020, όταν μια λήψη από κάμερα 360 μοιρών είχε προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την εμφάνιση κίτρινων σημαιών στον Χάμιλτον.

The stewards decided the new footage was relevant but not significant #skyf1 #qatargp #brazilgp #MercedesAMGF1 #redbullf1 pic.twitter.com/zo21z9VFKP