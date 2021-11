Οι αγωνοδίκες θέλουν κι άλλο χρόνο για το συμβάν Φερστάπεν-Χάμιλτον

Παράταση στην αγωνία για το αν θα εξεταστεί τελικά το συμβάν του γύρου 48 στη Βραζιλία.

Το σίριαλ καλά κρατεί και η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού σχετικά με το αν θα εξεταστεί τελικά η επίμαχη μονομαχία των Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον στο Grand Prix Βραζιλίας, αργεί!

Οι αγωνοδίκες συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Mercedes-AMG Petronas και της Red Bull Racing, η γερμανική ομάδα παρουσίασε τα νέα στοιχεία, δηλαδή την on board λήψη από το μονοθέσιο του Ολλανδού οδηγού και ελπίζει αυτή να κριθεί αρκετή ώστε να αποφασιστεί να υπάρξει εξέταση του θέματος.



Max vs Lewis ⚔️



Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv