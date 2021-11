Σήμερα η ακρόαση για το συμβάν στη Βραζιλία, σε τι ελπίζει η Mercedes (vid)

Η γερμανική ομάδα ελπίζει να ανοίξει ξανά ο φάκελος και διεκδικεί ποινή για τον Φερστάπεν.

Πριν καλά-καλά προλάβει να κάτσει η σκόνη από τον χαμό που προκάλεσε η μάχη του Μαξ Φερστάπεν με τον Λούις Χάμιλτον στο Grand Prix της Βραζιλίας και προτού αρχίσει η δράση στο Κατάρ όπου διεξάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία αγώνας της Formula 1, σήμερα έχουμε μία σημαντική ημέρα σε ότι αφορά στη μάχη του τίτλου.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού κάλεσε τη Mercedes σε ακρόαση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 4 ώρα Ελλάδας. Εκεί, εκπρόσωπος της γερμανικής ομάδας καλείται να παρουσιάσει στην FIA τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της σχετικά με τη μονομαχία του γύρου 48 στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, για να πειστεί η ομοσπονδία και να ανοίξει ξανά το φάκελο ενός θέματος, πρέπει να παρουσιαστούν «…σημαντικά και σχετικά νέα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα». Αυτά, είναι η on board λήψη από το μονοθέσιο του οδηγού της Red Bull Racing, η οποία, όπως αποκάλυψε ο αλυτάρχης του αγώνα, Μάικλ Μάσι, δεν ήταν διαθέσιμη όταν οι αγωνοδίκες στη Βραζιλία αποφάσισαν να μην εξετάσουν καν το συμβάν!

Το πάνελ των αγωνοδικών αποτελούσαν ο Αμερικανός Τιμ Μάιερ, ο Ιταλός Ματέο Περίνι και δύο βετεράνοι οδηγοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Ιταλός Τόνιο Λιούτσι και ο Βραζιλιάνος Ρομπέρτο Μορένο.



Max vs Lewis ⚔️



Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv