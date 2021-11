MotoGP Βαλένθια FP2: O Μίλερ μας επανέφερε στην κανονικότητα

O Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Βαλένθια, με τους αναβάτες να δείχνουν εντυπωσιακά δείγματα ταχύτητας.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο, με τον Τζακ Μίλερ να ολοκληρώνει στην κορυφή των χρόνων του FP2 για το GP Βαλένθια. Ο καιρός έκανε το χατίρι στους αναβάτες, καθώς παρά τα σύννεφα που ήταν μαζεμένα πάνω από την πίστα, οι συνθήκες ήταν στεγνές και επέτρεψε στους αναβάτες να γράψουν πολύ γρήγορα περάσματα.

Παρά το γεγονός πως είμαστε στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, όλοι θέλουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά δυνατά και με μια καλή εμφάνιση. Ο Τζακ Μίλερ ολοκλήρωσε στην κορυφή των χρόνων με το 1:30.927 και έφερε την ομάδα της Ducati στην κορυφή με μια φοβερή επίδοση στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα, άφησε στη 2η θέση τον ταχύτατο Πολ Εσπαργκαρό της Honda για μόλις 0,012 δευτ. Ο Ισπανός έχει εξαιρετικό παρελθόν στην πίστα αυτή και αν δεν είχε την πτώση στα τελευταία δευτερόλεπτα, πιθανότατα θα είχε πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Πέκο Μπανάια με τη διαφορά του από τον teammate του να είναι μόλις 0,062 δευτ. και αύριο στις κατατακτήριες περιμένουμε μια φοβερή μάχη.

