GP Μεξικού: Επιβλητική νίκη Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν μια κλάση μόνος του στο Μεξικό και πήρε μεγάλο προβάδισμα στο πρωτάθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν με το μονοθέσιο της Red Bull Racing ήταν ο μεγάλος νικητής του GP Μεξικού και ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του στο Πρωτάθλημα Οδηγών από τον Λούις Χάμιλτον της Mercedes, που τερμάτισε στη 2η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull τερμάτισε στην 3η θέση και αποθεώθηκε στο βάθρο από τους συμπατριώτες του.

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Red Bull προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το slip stream και να φτάσουν τις Mercedes που ήταν μπροστά τους. Ο Φερστάπεν τα κατάφερε καλύτερα και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Χάμιλτον. Ο poleman Βάλτερι Μπότας ήταν πολύ άτυχος καθώς ο Ρικάρντο τον χτύπησε από πίσω και τον ανάγκασε σε ένα τετακέ, που τον έριξε πολύ πίσω.

LAP 1/71 SAFETY CAR



Bottas spins down to P18! Ricciardo loses his front wing in contact with the Mercedes in the opening chaos #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/n10azOUepf