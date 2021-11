MotoGP Algarve FP3: Μάχη στο χιλιοστό Μπανάια-Κουαρταραρό

O Πέκο Μπανάια ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο GP Algarve, με τη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Πορτιμάο, με τον Πέκο Μπανάια να γράφει την ταχύτερη επίδοση στο FP3 του GP Algarve. Οι συνθήκες της πίστας ήταν κακές παρά την ηλιοφάνεια που επικρατούσε, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν στην αρχή το έργο των οδηγών.

Όμως αυτός που χαμογέλασε περισσότερο από όλους ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος έγραψε ταχύτερο χρόνο στο 1:39.202 στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας. Ο Ιταλός έκανε τη δική του δήλωση ενόψει κατατακτηρίων, όμως θα έχει τεράστιο ανταγωνισμό από τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο αναβάτης της Yamaha ήταν επίσης εντυπωσιακός και ήταν μόλις 0,001 δευτ. πιο αργός από τον Μπανάια, με τη μάχη των δύο να αναμένεται συναρπαστική στις κατατακτήριες. Στην 3η θέση της διαδικασίας ολοκλήρωσε ο Ζοάν Μιρ της Suzuki, με τον Ισπανό να είναι κι αυτός ταχύτατος, με τη διαφορά του από την Ducati να είναι μόλις 0,025 δευτ.

Ο Τζακ Μίλερ ήταν στην 4η θέση μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ που ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Honda στη διαδικασία. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έκανε βήματα προόδου στο FP3 και ήταν 6ος, μπροστά από τη Suzuki του Άλεξ Ρινς και τη Honda του Πολ Εσπαργκαρό. Ο Λούκα Μαρίνι δείχνει να είναι σε εξαιρετική φόρμα παίρνοντας την 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Χόρχε Μαρτίν με την ιδιωτική Ducati. Οι 10 πρώτοι του FP3 είχαν και τους ταχύτερους χρόνους ως τώρα στο τριήμερο και παίρνουν την απευθείας πρόκριση για το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Τακάκι Νακαγκάμι ήταν 11ος και σίγουρα θα θελήσει να είναι ένας εκ των δύο που θα είναι ταχύτεροι στο Q1. Μαζί του θα διεκδικήσουν την πρόκριση επίσης οι Ζοάν Ζαρκό, Μιγκέλ Ολιβέιρα, Αλέις Εσπαργκαρό και Μπραντ Μπίντερ. Ο Βαλεντίνο Ρόσι βελτιώθηκε στο FP3, όμως δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 19η θέση.

Top three in this session, top three in the world this year! #AlgarveGP pic.twitter.com/PReJuhyhBz