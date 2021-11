MotoGP Algarve FP2: Άπιαστος πάλι ο Κουαρταραρό (vid)

Ο Πρωταθλητής άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πορτιμάο.

Ο Φάμπιο Κοουαρταραρό έχει πάρει φόρα και δεν δείχνει διατεθειμένος να κόψει. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Yamaha συνέχισε από εκεί που σταμάτησε το πρωί και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη 2η περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Algarve στην Πορτογαλία, παρά τη «στιγμή» που είχε λίγο πριν από το τέλος. Ο Πέκο Μπανάια της Ducarti ακολούθησε στη 2η θέση, αυτήν τη φορά όμως λίγο πάνω από 1 δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργά από τον Γάλλο.

