Η Moto Morini εμπλουτίζει την κατηγορία των μεσαίων adventure μοτοσυκλετών με το νέο Alltrhike, ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει απόδοση, άνεση και πρακτικότητα, τόσο για εκτός δρόμου διαδρομές όσο και για καθημερινή αστική χρήση.

Το Alltrhike απευθύνεται και σε κατόχους διπλώματος Α2, αξιοποιώντας δικύλινδρο κινητήρα 450 cc με απόδοση 44 ίππων. Η παροχή ισχύος έχει ρυθμιστεί με γνώμονα την ευκολία ελέγχου, ενώ το στάνταρ σύστημα ελέγχου πρόσφυσης συμβάλλει στη φιλικότερη συμπεριφορά, ιδιαίτερα για λιγότερο έμπειρους αναβάτες.

Ο μπροστινός τροχός 21 ιντσών αποτελεί βασικό στοιχείο του adventure προφίλ, προσφέροντας σταθερότητα και ακρίβεια σε χωμάτινες επιφάνειες. Παράλληλα, το ύψος σέλας στα 840 mm στοχεύει σε ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη λειτουργικότητα σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Αναρτήσεις και φρένα με έμφαση στον έλεγχο

Στον τομέα των αναρτήσεων, το Alltrhike εξοπλίζεται με ανεστραμμένο πιρούνι Kayaba 41 mm, πλήρως ρυθμιζόμενο, με διαδρομή 208 mm, σε συνδυασμό με πίσω αμορτισέρ Kayaba με ρύθμιση προφόρτισης και επαναφοράς. Το σύνολο έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί άνεση και ακρίβεια ακόμη και σε απαιτητικές διαδρομές.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει εμπρός δίσκο 320 mm με ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα και πίσω δίσκο 255 mm. Το ABS είναι δικάναλο, με δυνατότητα απενεργοποίησης στον πίσω τροχό για off-road χρήση.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει traction control, κεντρικό σταντ, ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, ρυθμιζόμενη πίσω σέλα, καθώς και θύρες USB και USB-C.

Το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Standard: €5.990, σε πράσινο και μαύρο χρώμα

High Equipped (HE): €6.190, αποκλειστικά σε λευκό, με επιπλέον χούφτες, θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα grip

Τοποθέτηση στην κατηγορία

Με βάρος 190 κιλά (κενό), απόσταση από το έδαφος 215 mm και ρεζερβουάρ 18,5 λίτρων, το Moto Morini Alltrhike τοποθετείται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση για αναβάτες που αναζητούν ένα προσιτό adventure μοντέλο με σαφή προσανατολισμό στη διπλή χρήση, εντός και εκτός δρόμου. Η διάθεσή του έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της KSR Hellas.