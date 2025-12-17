Το μέλλον του τέως επικεφαλής της Red Bull Racing απασχολεί αρκετά παρασκηνιακά, με νέες φήμες να «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Ο πρώην CEO και επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση μεριδίου στην Alpine, κίνηση που θα μπορούσε να σημάνει την επιστροφή του στη Formula 1 με διαφορετικό ρόλο.

Ο Χόρνερ απομακρύνθηκε από τη Red Bull Racing τον Ιούλιο, βάζοντας τέλος σε μια 20ετή πορεία κατά την οποία αποτέλεσε τον κεντρικό πυλώνα της αγωνιστικής και διοικητικής λειτουργίας της ομάδας. Η αποχώρησή του ήρθε έπειτα από έντονη εσωτερική σύγκρουση εξουσίας με τη μητρική εταιρεία της Red Bull. Έκτοτε, βρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικής άδειας έως τον Απρίλιο του 2026.

Alpine στο προσκήνιο μετά το δύσκολο 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ολλανδικής εφημερίδας De Telegraaf, ο Χόρνερ εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Formula 1 μέσω της Alpine. Στόχος του είναι να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών σε συνεργασία με επενδυτές που δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.

Η Alpine ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025 στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών, σε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές της 44χρονης ιστορίας της ομάδας με έδρα το Ένστον. Παράλληλα, το 2025 σηματοδότησε το τέλος της παρουσίας των κινητήρων Renault στη Formula 1, καθώς το εργοστάσιο του Βιρί-Σαντιγιόν έκλεισε και η ομάδα θα χρησιμοποιεί μονάδες ισχύος Mercedes από το 2026.

Η απόφαση αυτή ενίσχυσε τις φήμες περί ενδεχόμενης πώλησης της ομάδας από τον όμιλο Renault.

Μετοχική δομή και επενδυτικό ενδιαφέρον

Παρότι ο όμιλος Renault παραμένει ο βασικός μέτοχος, το 24% της Alpine έχει ήδη πωληθεί στο αμερικανικό επενδυτικό σχήμα Otro Capital, το οποίο άνοιξε τον δρόμο και για συμμετοχή διασημοτήτων στο ιδιοκτησιακό σχήμα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Otro Capital φέρεται να επιθυμεί την πώληση του μεριδίου του, γεγονός που δημιουργεί έδαφος για νέους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χόρνερ φέρεται να εξετάζει σοβαρά την κατάθεση πρότασης για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου, κάτι που θα του επέτρεπε να έχει καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση της ομάδας.

Ωστόσο όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά φήμες. Ο νέος CEO της Renault, Φρανσουά Προβό, έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η ομάδα της Formula 1 δεν είναι προς πώληση.

