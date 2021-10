O Σεμπαστιέν Οζιέ θα βρεθεί στο Μπαχρέιν ώστε να πάρει μέρος στο Rookie Test του WEC, οδηγώντας το Hypercar της Toyota.

O 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιέν Οζιέ, θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι του GR010 Hypercar της Toyota αμέσως μετά τη λήξη του φετινού Πρωταθλήματος του WEC. Ο Γάλλος θα πάρει μέρος στο Rookie Test που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου και θα μοιραστεί το αγωνιστικό με τον Σάρλ Μιλέσι.

Για να μπορέσει να πάρει μέρος στο τεστ, ο Οζιέ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ομάδας στην Κολονία της Γερμανίας. Εκεί έκανε το καθιερωμένο seat-fitting και δούλεψε στον προσομοιωτή. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οδήγησε το GR010 Hypercar, καθώς το ίδιο είχε πράξει και το 2020.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα οδηγήσω το αγωνιστικό στην πίστα στο επίσημο Rookie Test στο Μπαχρέιν. Η δουλειά στον προσομοιωτή πήγε εξαιρετικά και η συνεργασία με την ομάδα είναι πολύ καλή και ανακάλυψα περισσότερα για το αγωνιστικό. Ένιωσα μεγάλες διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο LMP1 αγωνιστικό που είχα οδηγήσει στο παρελθόν. Είναι όνειρό μου να τρέξω σε αγώνες αντοχής στο μέλλον και το τεστ στο Μπαχρέιν θα κρίνει πολλά. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και θέλω να είμαι έτοιμος, ανυπομονώ», δήλωσε ο Οζιέ για το επερχόμενο τεστ με την Toyota.

O Οζιέ διεκδικεί τον 8ο Τίτλο του στο WRC φέτος, όντας 17 βαθμούς μπροστά από τον teammate του, Έλφιν Έβανς στη βαθμολογία οδηγών με έναν αγώνα να απομένει στο πρόγραμμα.

