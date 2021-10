Δείτε τι έμεινε από το πρωτότυπο του Λασκαράτου (vid)

Ο Έλληνας οδηγός είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στον 4ωρο αγώνα του Πορτιμάο

Την περασμένη Κυριακή ο Ανδρέας Λασκαράτος μας… τρόμαξε για τα καλά με το ατύχημα που είχε στο πλαίσιο του έκτου και τελευταίου γύρου του European Le Mans Series. Σίγουρα όσοι από εσάς παρακολουθούσατε LIVE τον αγώνα μέσα από τις σελίδες του Gazzetta, θα νιώσατε το ίδιο.

Ευτυχώς ο Έλληνας οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής από το διαλυμένο μονοθέσιο Ligier JS P320 της αγωνιστικής ομάδας 1AIM Villorba Corse με την οποία μάχεται φέτος στο ELMS. Αυτό, δεν ήταν σε εξίσου καλή κατάσταση.

Μιλώντας στη LIVE κάλυψη του αγώνα, έλεγε λίγο αργότερα πως ένιωθε απογοητευμένος από την εξέλιξη αλλά και τυχερός που ήταν καλά στην υγεία του, αποδίδοντας τα εύσημα στη γαλλική, κατασκευάστρια εταιρεία του αγωνιστικού του.

Αν δεν έχετε τι δει τι συνέβη στην πίστα της Πορτογαλίας, το παρακάτω video παρουσιάζει όλο το συμβάν αλλά και τα λεγόμενα του 35χρονου…



🎙️ "It just caught me by surprise. I feel like it's my fault."@a_laskaratos reacts following his scary crash minutes ago.#ELMS #4HPortimao pic.twitter.com/vp7pKKJT9R