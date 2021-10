Ο Φερστάπεν ύψωσε το μεσαίο δάκτυλο στον Χάμιλτον (vids)

Η μεγάλη μάχη των δύο διεκδικητών του τίτλου στη Formula 1 γίνεται ολοένα και πιο πικάντικη!

Με τη φετινή σεζόν να περιλαμβάνει πολλά επεισόδια «πολέμου» μεταξύ τους, Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον απέδειξαν από τις ελεύθερες ακόμα δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας πως όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, οι εντάσεις και τα πυροτεχνήματα θα εντείνονται!

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη λίγο μετά το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που διεξάγεται στο εντυπωσιακό Circuit of the Americas στο Όστιν του Τέξας. Ενώ οι οδηγοί των Red Bull Racing και Mercedes εναλλάσσονταν στην κορυφή των χρόνων, για μερικά δευτερόλεπτα μπέρδεψαν τις δοκιμές με τον αγώνα.

Παρότι σε αυτή την ωριαία διαδικασία οι ομάδες κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων και λειτουργίας σε μεγάλες αποστάσεις, δοκιμάζουν τις τρεις διαθέσιμες γόμες ελαστικών, ρυθμίσεις στις αεροτομές και κάθε άλλη πιθανή λειτουργία των μονοθεσίων, Φερστάπεν και Χάμιλτον ενεπλάκησαν σε μία σύντομη αλλά σπάνια για Παρασκευή μονομαχία.

Φτάνοντας στην τελευταία στροφή της μήκους 5.514 χιλιομέτρων πίστα κι ενώ ο «ταύρος» ήταν μπροστά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής χώθηκε από την εσωτερική και παρότι ο Μαξ επιτάχυνε στην έξοδο για να παραμείνει μπροστά, βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά σε όλη τη μεγάλη ευθεία και την ανηφόρα προς την πρώτη στροφή, όπου ο Λούις επεδίωξε και μπήκε ξανά μπροστά του.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG