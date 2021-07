Ούτε έγκλημα μα ούτε τιμωρία

Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει τη σύγκρουση Χάμιλτον-Φερστάπεν που άλλαξε τη ροή του GP Μ. Βρετανίας αλλά και όλου του πρωταθλήματος

Χαμός στα social media, πόλεμος δηλώσεων στο κυνήγι των εντυπώσεων και κάπως έτσι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 πήρε για τα καλά φωτιά. Αρκούσε μία φάση, ένα συμβάν. Το έλεγα στα τελευταία Instagram F1 Live πως έχουμε φτάσει πολύ βαθιά μέσα στη σεζόν και παρότι έχουμε ξεκάθαρη ανηλεή κόντρα ανάμεσα σε δύο μαχητικούς, σχεδόν αδίστακτους οδηγούς, ήταν παράδοξο να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο. Αυτό ήρθε στον δέκατο αγώνα της σεζόν και ήρθε με τέτοιο τρόπο που θα μας απασχολεί για καιρό.

Προτού αναλύσω το συμβάν, θέλω να σημειώσω πως 24 ώρες νωρίτερα, είχαμε πάρει μία ιδέα του τι να περιμένουμε. Θυμάστε τον πρώτο γύρο του αγώνα σπριντ; Πως φαγώνονταν ρόδα με ρόδα ο Μαξ Φερστάπεν με τον Λούις Χάμιλτον; Και όταν στο τέλος του πρώτου γύρου κάθισε η σκόνη από τη μάχη, ο Ολλανδός έφυγε μπροστά και game over. Όμως είναι τέτοια η χάραξη του Σίλβερστον, με τη συνεχή ροή και τις καμπές υψηλών ταχυτήτων, που αυτός ο ένας γύρος φάνταζε σα κόντρα δίχως αύριο. Όπως αποδείχθηκε, ήταν απλά μία πρόγευση.





Πάμε να δούμε παρέα, στροφή προς στροφή, όσα έγιναν στον πρώτο γύρο. Στον αγώνα εκκίνησαν αντίστροφα σε σχέση με τον σπριντ, με τον οδηγό της Red Bull Racing στην pole αλλά τον ομόλογό του στη Mercedes να έχει καλύτερη αντίδραση όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα. Βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην Άμπεϊ την πρώτη δεξιά στροφή, με τον Φερστάπεν να πατά και λίγο εκτός αλλά να μπαίνει μπροστά για τις καμπές Φαρμ, Βίλατζ, Λουπ και Άιντρι. Εκεί ο Χάμιλτον είχε καλύτερη έξοδο και κόλλησε πίσω από την RB16B στο ξεκίνημα της ευθείας Ουέλινγκτον.

Σε αυτή ο Ολλανδός κινήθηκε απότομα αριστερά, για να μη του δίνει tow αλλά και για να πλασαριστεί καλύτερα στην αριστερή στροφή Μπρούκλαντς. Προσεγγίζοντάς τη, ο Χάμιλτον είναι μισό μονοθέσιο μπροστά, ακουμπούν αλλά ο Max έχει βάλει στο στόχαστρο την κορυφή της στροφής και την πετυχαίνει, την ώρα που ο αντίπαλός του έχει ανοιχτή τροχιά.

Έτσι ο 23χρονος περνάει από τις Λούφιλντ και Γούντκοουτ έχοντας ξανά τα ηνία. Όπως και το Σάββατο, ο Φερστάπεν ξάκρισε στην έξοδο της Γούντκοουτ αλλά αυτή τη φορά, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Ενώ στον αγώνα σπριντ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας τοποθετήθηκε δεξιά και πήρε το apex, στον αγώνα χώθηκε εκεί ο Χάμιλτον. Μαζί όρμησαν στη στροφή Κοπς, μία συγκλονιστική δεξιά καμπή όπου τα σύγχρονα μονοθέσια περνούν με 280 χιλιόμετρα την ώρα.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks