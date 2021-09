Η σύγκρουση Χάμιλτον-Φερστάπεν από νέα, δραματική γωνία (pics & vid)

Η Formula 1 έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο video από το συμβάν με κάμερες 360o

Το Grand Prix Ιταλίας πέρασε αλλά ακόμα αυτό συζητάμε και όπως φαίνεται θα το συζητάμε καιρό. Πως όχι άλλωστε αφού η κόντρα των Λούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν επεφύλασσε μία ακόμα κοκορομαχία, κορυφώνοντας την ένταση ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του τίτλου αλλά και τις ομάδες τους, Mercedes-AMG Petronas και Red Bull Racing.

Όλα συνέβησαν στον γύρο 26 του αγώνα στο «Ναό της Ταχύτητας» όταν μετά την ολοκλήρωση των pit stop, ο Βρετανός και ο Ολλανδός βρέθηκαν δίπλα-δίπλα προσεγγίζοντας το πρώτο chicane της πίστας – το Βαριάντε ντελ Ρετιφίλιο.

O παγκόσμιος πρωταθλητής κινήθηκε προς τα αριστερά βγαίνοντας από το pit lane, οι δυο τους μπήκαν μαζί στο πρώτο μέρος του chicane, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να κάνουν το ίδιο και στο δεύτερο. Ο Φερστάπεν πάτησε βίαια στο κερμπ και η επαφή του δικού του πίσω δεξιού τροχού με τον πίσω αριστερά του Χάμιλτον, απογείωσε την RB16B.





Glad the Halo was there 🙏 #F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/VmYiIUhyRa