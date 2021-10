GP ΗΠΑ FP2: Πέρεζ και Red Bull πέρασαν στην αντεπίθεση

O Σέρτζιο Πέρεζ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP ΗΠΑ, με τη Red Bull να απαντά στην επίδοση της Mercedes στο FP1.

Η δράση συνεχίστηκε στο Circuit of the Americas για το GP ΗΠΑ, με τον Σέρτζιο Πέρεζ να ολοκληρώνει ως ο ταχύτερος οδηγός στο FP2. Οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με αυτές του FP1, με τις ομάδες να τελειοποιούν το στήσιμο των μονοθεσίων τους, παίρνοντας πολύτιμα δεδομένα για το υπόλοιπο τριήμερο.

Ο Σέρτζιο Πέρεζ με τη Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο FP2 με χρόνο στο 1:34.946. Ο Μεξικανός μαζί με την ομάδα του μπορεί να βελτιώθηκαν, όμως δεν ξεπέρασε τον ταχύτερο χρόνο του Βάλτερι Μπότας από το FP1. Στη 2η θέση της διαδικασίας βρέθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren, όντας μόλις 0,257 δευτ. πίσω από τον οδηγό της Red Bull, έχοντας μια εντυπωσιακή απόδοση. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον, με τη Mercedes, με τον Βρετανό να βλέπει τον ταχύτερο γύρο του να ακυρώνεται για παραβίαση ορίων πίστας στη στροφή 19. Ο 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής είχε σημειώσει χρόνο ταχύτερο του Πέρεζ.

Στην 4η θέση ολοκλήρωσε ο Βάλτερι Μπότας, με τη Mercedes να είναι η μοναδική ομάδα που δεν βελτίωσε το χρόνο της στο FP2. O Ντάνιελ Ρικάρντο επιβεβαίωσε την ταχύτητα της McLaren παίρνοντας την 5η θέση όντας μπροστά από τον εντυπωσιακό Λανς Στρολ. Ο Καναδός οδηγός της Aston Martin έγραψε το 1:35.561 και ήταν μπροστά από τις Ferrari. Ο Σάρλ Λεκλέρ ολοκλήρωσε στην 7η θέση, όντας 0,6 δευτ. μακριά από την κορυφή.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν μόλις στην 8η θέση, με τον Ολλανδό να βρίσκει έντονη κίνηση σε αρκετούς γύρους του. Μάλιστα στην προσπάθειά του να ξεκινήσει έναν εξ’αυτών, είδε τον Χάμιλτον να τον προσπερνά, με τους δύο να έχουν μια πρόωρη μάχη. Στην 9η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη Ferrari SF21, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με την Alfa Romeo.

Just Lewis and Max wheel to wheel on a Friday...



#USGP #F1 pic.twitter.com/Hkbu1ySXxV