GP Τουρκίας FP3: Ταχύτερος στη βροχή ο Γκασλί

O Πιέρ Γκασλί ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Τουρκίας, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της στο Ιστανμπούλ Παρκ.

Το FP3 του GP Τουρκίας είχε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τις δύο περιόδους της Παρασκευής, με τον Πιέρ Γκασλί να είναι ο ταχύτερος οδηγός υπό βρόχινες καιρικές συνθήκες. Όπως είχε σωστά προβλεφθεί, η βροχή έκανε την εμφάνισή της στο Ιστανμπούλ Παρκ και έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες και οδηγούς να δοκιμάσουν τις δύο διαφορετικές γόμες για βρόχινες συνθήκες.

Προς έκπληξη πολλών, η πρόσφυση ακόμα και στο βρεγμένο οδόστρωμα ήταν εντυπωσιακή, με τους οδηγούς να πειραματίζονται με διαφορετικές γραμμές. Ιδιαίτερα η στροφή 9 έπιασε απροετοίμαστους πολλούς οδηγούς, που πραγματοποίησαν ωραιότατες πιρουέτες. Η διαδικασία διεκόπη για μερικά λεπτά, όταν ο οδηγός της Williams, Τζορτζ Ράσελ έχασε τον έλεγχο στη στροφή 2 πατώντας στο βρεγμένο και κόλλησε στην αμμοπαγίδα.

"I'm beached, engine off" says George Russell



He is off at Turn 2, after spinning as soon as he got onto the power. The session is currently red flagged#TurkishGP #F1 pic.twitter.com/0o7DBpGKoY