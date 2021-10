Ποινή αποκλεισμού 2 αγώνων στον αναβάτη που προκάλεσε το ατύχημα στη Moto3 (vid)

O αναβάτης της Moto3, Ντένις Οντσού, θα απουσιάσει από τους επόμενους δύο αγώνες του πρωταθλήματος, έχοντας κριθεί ένοχος για το τρομακτικό ατύχημα στον αγώνα του Όστιν.

Ο αγώνας της μικρότερης κατηγορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, της Moto3 στο Όστιν του Τέξας, ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακός, καθώς διακόπηκε δύο φορές λόγω σοβαρών πτώσεων κατά τη διάρκειά του. Η δεύτερη διακοπή έγινε όταν τρεις αναβάτες ενεπλάκησαν σε ατύχημα στην πίσω ευθεία ανάμεσα στις στροφές 11 και 12.

Υπαίτιος για το τρομακτικό ατύχημα κρίθηκε ο αναβάτης της KTM Ajo, Ντένις Οντσού. Οι αγωνοδίκες του GP ΗΠΑ του επέβαλαν ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων. Έτσι, θα απουσιάσει από τους αγώνες στο Μιζάνο και στο Πορτιμάο. Η κίνηση του Τόυρκου αναβάτη που προκάλεσε το τρομακτικό ατύχημα έφερε πολλές αντιδράσεις, με τον Τζακ Μίλερ της Ducati να ζητά τον αποκλεισμό του Οντσού από το πρωτάθλημα.

Η απόφαση των αγωνοδικών.

FIM MotoGP Stewards #Moto3 rider #53 @Denizoncu53 has been suspended for the #EmiliaRomagnaGP and #AlgarveGP for causing a crash by swerving into the line of another rider#AmericasGP 🇺🇸