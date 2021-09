GP Ρωσίας: Ακυρώθηκε το FP3 λόγω καταρρακτώδους βροχής (vid)

Η τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών του GP Ρωσίας ακυρώθηκε, καθώς η ένταση της βροχής δεν επέτρεψε την διεξαγωγή της.

Η Formula 1 γνώριζε πως έντονα καιρικά φαινόμενα θα «χτυπήσουν» την περιοχή του Σότσι, στο Ολυμπιακό Κέντρο. Έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα, έχει πάρει ορισμένες αποφάσεις ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του τριημέρου.

Οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, καθώς ο πρώτος αγώνας της Formula 2 αναβλήθηκε λόγω των συνθηκών. Η βροχή ήταν τόσο έντονη που το αυτοκίνητο ασφαλείας δυσκολευόταν να κάνει ένα γύρο στην πίστα, ενώ παράλληλα η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Επιπλέον, οι πληροφορίες από την πίστα κάνουν λόγο για κεραυνούς στην περιοχή, κάτι το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο για οδηγούς, θεατές, ακόμα και σε περίπτωση που χρειαστεί να απογειωθεί το ιατρικό ελικόπτερο.

