Η ιταλική ομάδα της Formula 1 καλεί την FIA να διασφαλίσει πως δεν θα υπάρξουν «παράθυρα» στους κανονισμούς που θα δώσουν πλεονέκτημα σε ορισμένες ομάδες.

Η Formula 1 οδεύει προς τη μεγαλύτερη τεχνική επανεκκίνηση της σύγχρονης ιστορίας της, με τους κανονισμούς του 2026 να αλλάζουν ριζικά τόσο τη φιλοσοφία των μονοθεσίων όσο και τη δομή των μονάδων ισχύος. Ωστόσο, στο παρασκήνιο αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ένα πιθανά «παραθυράκια» στους κανονισμούς θα μπορούσαν να οδηγήσει σε σοβαρή αγωνιστική ανισορροπία ανάμεσα στα μονοθέσια.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «επικίνδυνη» για το ίδιο το προϊόν της Formula 1.

Μια νέα εποχή με τεράστιο ρίσκο

Από το 2026, η Formula 1 περνά σε μια εντελώς νέα γενιά μονοθεσίων, με δραστικές αλλαγές στην αεροδυναμική, στην ενεργειακή διαχείριση και στη φιλοσοφία των κινητήριων μονάδων. Στόχος της FIA είναι να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο, τεχνολογικά σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η ιστορία της Formula 1 έχει δείξει ότι κάθε μεγάλη αλλαγή κανονισμών κρύβει και μεγάλους κινδύνους. Σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, μία ομάδα κατάφερε να ξεφύγει από τον ανταγωνισμό, εκμεταλλευόμενη ένα τεχνικό ή νομικό κενό που δεν είχαν εντοπίσει οι υπόλοιποι.

Με 11 ομάδες πλέον στο grid και χιλιάδες μηχανικούς να αναλύουν κάθε λέξη των κανονισμών, η μάχη για την ανακάλυψη του επόμενου μεγάλου πλεονεκτήματος έχει ήδη ξεκινήσει.

Κίνδυνος για την F1

Ο Φρεντ Βασέρ της Ferrari υπογράμμισε ότι άλλο πράγμα είναι μια ομάδα να κάνει απλώς καλύτερη δουλειά και άλλο να εκμεταλλευτεί ένα κενό στη διατύπωση των κανονισμών.

Σύμφωνα με τον Γάλλο επικεφαλής της Ferrari, αν μια ομάδα παρουσιάσει ένα εξαιρετικό μονοθέσιο μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, αυτό είναι μέρος του DNA της Formula 1. Αν όμως το πλεονέκτημα προκύψει από ένα παραθυράκι που δεν είχε προβλεφθεί από τη FIA, τότε το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η σεζόν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αγωνιστική «μονόπρακτη παράσταση», κάτι που θα έπληττε τόσο το θέαμα όσο και την αξιοπιστία του νέου τεχνικού κύκλου.

Η τεράστια πρόκληση για τη FIA

Η FIA έχει αφιερώσει χρόνια στη σύνταξη των κανονισμών του 2026, προσπαθώντας να προβλέψει κάθε πιθανό σενάριο εκμετάλλευσης. Ωστόσο, όπως παραδέχονται στελέχη των ομάδων, το σύγχρονο περιβάλλον της Formula 1 καθιστά σχεδόν αδύνατο να κλείσουν όλα τα πιθανά τεχνικά «παραθυράκια».

Οι ομάδες διαθέτουν πλέον τεράστια τεχνικά τμήματα, προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης και απεριόριστη δημιουργικότητα, με μοναδικό στόχο την αναζήτηση έστω και του παραμικρού πλεονεκτήματος.

Αυτό μετατρέπει τη μάχη των κανονισμών σε ένα τεχνολογικό παιχνίδι σκακιού, στο οποίο κάθε λέξη του κανονιστικού πλαισίου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Αν οι κανονισμοί αποδειχθούν ισορροπημένοι, το πρωτάθλημα μπορεί να εισέλθει σε μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της ιστορίας του. Αν όμως εμφανιστεί ένα ξεκάθαρο τεχνικό πλεονέκτημα λόγω παραθυρακίου, τότε η νέα εποχή κινδυνεύει να ξεκινήσει με λάθος τρόπο.

Όπως τονίζεται στο paddock, η πραγματική απάντηση θα δοθεί όταν τα νέα μονοθέσια βγουν για πρώτη φορά στην πίστα και αποκαλυφθούν οι πραγματικές ισορροπίες δυνάμεων.

