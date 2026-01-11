Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο αείμνηστος Κάρολ Σέλμπι (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να αφήσουν το στίγμα τους, τόσο στους αγώνες ταχύτητας όσο και στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σήμερα θα μάθουμε για έναν εξ’ αυτών, τον Κάρολ Σέλμπι. Επιπλέον ένας σύγχρονος ήρωας των Ιαπώνων και ένας Γερμανός πρώην οδηγός αγώνων, έχουν γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1923, γεννήθηκε μια τεράστια προσωπικότητα των αγώνων ταχύτητας και όχι μόνο, που ακούει στο όνομα Κάρολ Σέλμπι. Ο Αμερικανός είναι πασίγνωστος για την εμπλοκή του σε projects εμβληματικών αυτοκινήτων όπως η AC Cobra, το Ford GT40 και η Ford Mustang. Ωστόσο υπήρξε και οδηγός αγώνων, κερδίζοντας μάλιστα στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1959, οδηγώντας για την Aston Martin. Επίσης, αγωνίστηκε σε οκτώ Grand Prix της F1 το 1958 και 1959, με καλύτερο τερματισμό του την 4η θέση στο Grand Prix Ιταλίας του 1958. Παρά την θέση του αυτή, τελικά δεν βαθμολογήθηκε γιατί πήρε τον τερματισμό με τη Maserati του Μάστεν Γκρέγκορι, καθώς η δική του Maserati είχε τεθεί εκτός λόγω μηχανικού προβλήματος. Απεβίωσε στις 10 Μαΐου του 2012.

Σαν σήμερα το 1983, γεννήθηκε ο Άντριαν Σούτιλ. Ο Γερμανός έμεινε για σχεδόν όλη την καριέρα του στη Formula 1 με την ίδια ομάδα, ενόσω εκείνη συνέχιζε κάτω από ποικίλα ιδιοκτησιακά καθεστώτα. Όντας πρωταθλητής στην Ιαπωνική F3, ο Σούτιλ έκανε κάποιες δοκιμές με την Midland το 2006 και προβιβάστηκε σε βασικός οδηγός για το 2007, όταν η Midland πλέον μετονομάστηκε σε Spyker. Παρέμεινε στην ομάδα και για το 2008 οδηγώντας πλέον για την... Force India, με την οποία αγωνίστηκε για άλλες τέσσερις σεζόν. Έχοντας μείνει χωρίς κάθισμα για το 2012, επέστρεψε στη Force India το 2013 και μάλιστα ηγήθηκε τον αγώνα του GP Αυστραλίας για μερικούς γύρους. Ο Σούτιλ άφησε τελικά τη Force India και πήγε στη Sauber για το 2014. Εκείνη τη σεζόν δεν βαθμολογήθηκε. Το 2015 υπήρξε αναπληρωματικός στη Williams αλλά δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στο grid.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο Καζούκι Νακατζίμα, γιος του οδηγού της F1 στα ‘80s, Σατόρου Νακατζίμα. Ο Καζούκι έκανε ντεμπούτο στην F1 με τη Williams στα τέλη του 2007, λόγω της προώθησής του από την Toyota που τότε προμήθευε τη βρετανική ομάδα με κινητήρες. Το 2008, ο Ιάπωνας συγκέντρωσε 9 βαθμούς και στάθηκε επάξια δίπλα στον πολύ πιο έμπειρο, Νίκο Ρόσμπεργκ, αλλά μετά από την «στείρα» σεζόν του 2009 τέθηκε εκτός F1. Επέστρεψε στην Ιαπωνία και επικεντρώθηκε στα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των Super Formula και Super GT, κατακτώντας μάλιστα δύο τίτλους στον πρώτο θεσμό. Παράλληλα, με αφορμή την επιστροφή της Toyota στο χώρο των αγώνων αντοχής, στέφθηκε τρεις φορές νικητής στις 24 Ώρες Λε Μαν. Επίσης, ανακυρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο WEC μαζί με τους Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπαστιέν Μπουεμί. Πλέον, έχει το ρόλο του αντιπροέδρου της Toyota Gazoo Racing Europe και είναι αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας στο WEC.

Φωτογραφίες: emiliovallejorl/X