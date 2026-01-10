Η γερμανική ομάδα έχει έντονες μνήμες από την κυριαρχία του 2014 στη Formula 1 και στέλνει μήνυμα ισχύος στους αντιπάλους της.

Η Mercedes-AMG F1 ετοιμάζεται να μπει στη νέα εποχή της Formula 1 με έναν γνώριμο στόχο: να επαναλάβει την κυριαρχία που έχτισε το 2014, όταν οι υβριδικοί κινητήρες άλλαξαν για πάντα το σπορ.

Η γερμανική ομάδα επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα εξέλιξης του κινητήρα του 2026 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μαθήματα της πρώτης turbo-hybrid επανάστασης, σε μια περίοδο όπου στο paddock κυκλοφορούν έντονα σενάρια περί νέου τεχνολογικού προβαδίσματος των «Ασημένιων Βελών».

Τότε, η Mercedes είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της νωρίτερα από κάθε άλλον και κυριάρχησε απόλυτα από το 2014 έως το 2020. Σήμερα, δείχνει να ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή. Η νέα μονάδα ισχύος του 2026 θα λειτουργεί με ισομερή κατανομή ανάμεσα σε θερμική και ηλεκτρική ισχύ, μετατρέποντας τον οδηγό σε βασικό διαχειριστή ενέργειας μέσα στον αγώνα.

Mercedes HPP: έτοιμος κινητήρας από το πρώτο τεστ

Ο επικεφαλής της Mercedes High Performance Powertrains, Χιούλ Τόμας, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πλήρως προετοιμασμένη από τις χειμερινές δοκιμές. Πρώτος σταθμός η Βαρκελώνη στις 26 Ιανουαρίου.

«Έχουμε επενδύσει σε προσομοιώσεις, δυναμόμετρα και εικονικές δοκιμές. Το πρώτο τεστ θα είναι κρίσιμο για να συνδεθούν όλα τα κομμάτια», ανέφερε.

Ωστόσο, κράτησε χαμηλούς τόνους όσον αφορά τις φήμες περί υπεροχής: «Αν δεν ξέρω εγώ πόση ισχύ θα έχουμε στον πρώτο αγώνα, πώς το γνωρίζει όλο το paddock;» σχολίασε με νόημα.

New year. New focus. pic.twitter.com/ONhyPNV5jS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026

Ο κίνδυνος της νέας κυριαρχίας

Παρότι οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίσουν την απόλυτη υπεροχή ενός κατασκευαστή, ο Τόμας παραδέχεται ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Πάντα υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να βρει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δει ακόμη. Ένα τεχνολογικό άλμα, μια έξυπνη ερμηνεία των κανονισμών», πρόσθεσε.

Και αυτό ακριβώς είχε κάνει η Mercedes το 2014.

Celebrating the 2014-2025 Turbo Hybrid Era 🤩 Update your wallpapers now 👇 December 31, 2025

Το νέο πεδίο μάχης: η διαχείριση ενέργειας

Το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2026 θα είναι σε μεγάλο βαθμό μια σεζόν στρατηγικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο οδηγός θα πρέπει να αποφασίζει πότε θα επιτεθεί και πότε θα αμυνθεί, με περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα.

«Θα είμαστε ενεργειακά περιορισμένοι. Θα χρειάζεται σκέψη, στρατηγική και απόλυτη συνεργασία οδηγού και μηχανικών», εξηγεί ο Τόμας.

Σε αντίθεση με το 2014, όπου η Mercedes εφηύρε κυριολεκτικά νέα συστήματα, σήμερα η πρόκληση είναι διαφορετική: η τελειοποίηση υπαρχουσών τεχνολογιών μέσα στο πιο απαιτητικό περιβάλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Mercedes δείχνει αποφασισμένη να γράψει ξανά ιστορία — και αυτή τη φορά, ο δρόμος προς την κορυφή περνά μέσα από την ενέργεια, την απόδοση και τη στρατηγική.

