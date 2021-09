GP Ρωσίας FP2: Ταχύτερος ξανά ο Μπότας

Ο Βάλτερι Μπότας με εξαιρετική απόδοση ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ρωσίας.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Σότσι, όπου διεξήχθη το FP2 του GP Ρωσίας, με τον Βάλτερι Μπότας να είναι ταχύτερος και τη Mercedes να κάνει πάλι το 1-2. Τα αποτελέσματα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά, καθώς αν λόγω καιρού δεν διεξαχθούν καθόλου οι κατατακτήριες, τότε η σειρά εκκίνησης θα οριστεί από την κατάταξη της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια του FP2 γνωστοποιήθηκε πως η Red Bull Racing έβαλε νέα μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν και ο Ολλανδός θα εκκινήσει τελευταίος τον αγώνα της Κυριακής.

Το FP2 δεν ήταν «ήσυχο» όπως το FP1. O Αντόνιο Τζοβινάτσι έχασε τον έλεγχο στην έξοδο της στροφής 8 και προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο πίσω μέρος του μονοθεσίου του. Έχοντας σταματήσει εντός πίστας, προκάλεσε την κόκκινη σημαία που διέκοψε για 10 λεπτά τη ροή της διαδικασίας.

Antonio reports that he is ok after that clash with the barriers at Turn 9



The debris from his car is being cleared #RussianGP #F1 pic.twitter.com/UiBdAapmFz