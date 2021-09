Επίσημα ο Τζορτζ Ράσελ οδηγός της Mercedes

H Mercedes ανακοίνωσε πως ο Τζόρτζ Ράσελ θα αποτελέσει επίσημα οδηγό της από το 2022 και θα πλαισιώσει τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο Τζόρτζ Ράσελ αποτέλεσε το πιο «καυτό» όνομα της φετινής μετεγγραφικής περιόδου και πλέον η Mercedes ανακοίνωσε επίσημα αυτό που περίμεναν όλοι: ότι θα τον «προβιβάσει» στην ομάδα από τη σεζόν του 2022. Ο νεαρός Βρετανός θα αντικαταστήσει τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος ανακοινώθηκε πως θα είναι οδηγός της Alfa Romeo από την επόμενη χρονιά.

Η ανακοίνωση της Mercedes συνεχίζει το ντόμινο εξελίξεων στο μετεγγραφικό παζάρι, με τη λίστα οδηγών του 2022 να έχει αρχίσει να παίρνει πλέον την τελική της μορφή.

Ο Ράσελ είναι προϊόν της ακαδημίας νέων οδηγών της Mercedes, έχοντας κάνει επί χρόνια δοκιμές με τα μονοθέσια που η γερμανική ομάδα κατακτούσε πρωταθλήματα. Επιπλέον, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και ο χρόνος ενσωμάτωσής του σε αυτήν δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ράσελ θα οδηγήσει για τη Mercedes. O Βρετανός έκανε ντεμπούτο με τη γερμανική ομάδα στο GP Σακχίρ το 2020, αντικαθιστώντας τον Λιούις Χάμιλτον που είχε νοσήσει με Covid-19, και κατέκτησε την 9η θέση.

Ο Ράσελ σε δηλώσεις του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του ήταν άκρως ενθουσιασμένος και ανυπομονεί να βρεθεί πίσω από το τιμόνι της Mercedes. «Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για εμένα, αλλά επίσης και μια μέρα με ανάμεικτα συναισθήματα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα οδηγώ για τη Mercedes το 2022, κάτι το οποίο είναι τεράστιο βήμα για την καριέρα μου. Όμως σημαίνει ότι θα αποχαιρετήσω τους συναδέλφους μου στη Williams. Ήταν τιμή μου να οδηγήσω και να εκπροσωπήσω τη Williams. Κοιτώντας το 2022 θα έλεγα ψέματα αν έλεγα πως δεν είμαι ενθουσιασμένος. Είναι μια τεράστια ευκαιρία και θέλω να την αρπάξω και με τα δύο χέρια. Δεν τρέφω αυταπάτες όμως του μεγέθους της πρόκλησης, θα είναι μια τεράστια διαδικασία εκμάθησης. Ο Βάλτερι έθεσε ψηλά τον πήχη με την απόδοσή του και βοήθησε στην κατάκτηση πολλών πρωταθλημάτων. Ο στόχος μου είναι να ανταμείψω την εμπιστοσύνη του Τότο, της ομάδας και του διοικητικού συμβουλίου που διασφάλισαν πως θα είμαι μέλος των επιτυχιών. Ο στόχος μου είναι να τους κάνω όλους περήφανους. Ο teammate μου είναι κατά την άποψή μου ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Έβλεπα τον Λιούις από τότε που ήμουν μικρός και αγωνιζόμουν στα kart. Μόνο θα με βοηθήσει η ευκαιρία να μάθω από έναν τέτοιο οδηγό που αποτελεί ίνδαλμα εντός και εκτός πίστας».

O επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βόλφ, είναι σίγουρος πως ο Ράσελ θα ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της ομάδας. «Είναι νικητής σε όλες τις κατηγορίες που έχει αγωνιστεί και οι τελευταίες τρεις σεζόν με τη Williams μας έχουν δείξει τι μας περιμένει στο μέλλον από αυτόν. Τώρα, η πρόκληση είναι να τον βοηθήσουμε να μάθει μέσω του περιβάλλοντός μας δίπλα στον Λιούις, έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών. Είμαι σίγουρος πως όσο η σχέση τους μεγαλώνει, θα φτιάξουν μια πολύ δυνατή ομάδα και θα δώσουν πολλά στη Mercedes τα επόμενα χρόνια εντός και εκτός πίστας. Με την ανακοίνωση του πλάνου μας για το 2022 φεύγει ένα βάρος από πάνω μας. Πλέον επικεντρωνόμαστε στους τελευταίους 9 αγώνες και θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τα δύο πρωταθλήματα».

Με την ανακοίνωση του Ράσελ στη Mercedes, παραμένει ερωτηματικό το ποιος θα πλαισιώσει τον Μπότας στην Alfa Romeo και τον Νικολάς Λατίφι -ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει- στη Williams. Φαβορί για τις δύο θέσεις είναι οι Νικ Ντε Βρις και Άλεξ Άλμπον.

@GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi