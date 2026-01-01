Ο ισχυρός άνδρας της FIA μιλά ανοιχτά για την υποτίμηση των προβλημάτων με το «porpoising» και την υπερβολική ευαισθησία των μονοθεσίων στην απόσταση από το έδαφος.

Με την αυγή του 2026, η Formula 1 αφήνει πίσω της μια τετραετία (2022-2025) που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του ground effect, αλλά και από σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Σε μια σπάνια κίνηση αυτοκριτικής, ο Νικόλας Τομπάζης, Διευθυντής Μονοθεσίων της FIA, παραδέχθηκε ότι η Ομοσπονδία «αστόχησε» σε ορισμένα κρίσιμα σημεία των προηγούμενων κανονισμών.

Η υποτίμηση του Ride Height και το μαρτύριο των οδηγών

Το βασικότερο πρόβλημα της απερχόμενης γενιάς μονοθεσίων ήταν η ακραία ευαισθησία τους στο ύψος από το έδαφος (ride height). Για να αποδώσουν τα μονοθέσια, έπρεπε να κινούνται πολύ χαμηλά και με εξαιρετικά σκληρές αναρτήσεις, γεγονός που οδήγησε στο περιβόητο porpoising (αναπηδήσεις).

«Το γεγονός ότι το βέλτιστο ύψος των μονοθεσίων κατέβηκε τόσο χαμηλά, ήταν μια αστοχία των κανονισμών του 2022. Ήταν κάτι που διέφυγε από εμάς, αλλά και από τις ομάδες», δήλωσε ο Τομπάζης.

Οι συνέπειες δεν ήταν μόνο αεροδυναμικές αλλά και σωματικές. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε παραπονεθεί έντονα, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο Λας Βέγκας ότι «η πλάτη μου διαλύεται», υπογραμμίζοντας την καταπόνηση που δέχονταν οι οδηγοί από τις σκληρές ρυθμίσεις.

Η «παγίδα» της σανίδας και οι ακυρώσεις

Ένα άλλο παρεπόμενο της εμμονής με το χαμηλό ύψος ήταν η φθορά στη σανίδα (plank) στο κάτω μέρος του μονοθεσίου. Είδαμε αποκλεισμούς «φωτιά» (όπως των McLaen στο Λας Βέγκας), με τον Τομπάζη να εξηγεί ότι η FIA θέλει να αποφύγει την πλήρη τυποποίηση (standardization) των εξαρτημάτων για να διατηρηθεί η Formula 1 ως μια τεχνολογική μάχη και όχι ως ένα πρωτάθλημα τύπου Formula 2.

Γιατί η FIA δεν επέβαλε στάνταρ αναρτήσεις;

Τεχνολογικό DNA: Η F1 πρέπει να παραμείνει η κορυφή της μηχανικής.

Πολυπλοκότητα: Κάθε ομάδα έχει διαφορετική χωροταξία (κινητήρας, ERS), καθιστώντας ένα κοινό σύστημα ανάρτησης εξαιρετικά δύσκολο στην εφαρμογή του.

Τι αλλάζει το 2026

Το μεγάλο στοίχημα για το 2026 είναι η εξάλειψη αυτών των φαινομένων. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ένα πιο επίπεδο πάτωμα (floor), το οποίο θα είναι λιγότερο εξαρτημένο από το ground effect σε σχέση με τα τωρινά μονοθέσια.

Σύμφωνα με τον Τομπάζη: Το βέλτιστο ύψος οδήγησης θα είναι υψηλότερο, η αύξηση της κάθετης δύναμης (downforce) όσο χαμηλώνει το αυτοκίνητο δεν θα είναι τόσο απότομη και συνεπώς η πιθανότητα εμφάνισης porpoising μειώνεται δραματικά.

Παρά την αισιοδοξία του, ο Έλληνας τεχνικός παραμένει επιφυλακτικός, γνωρίζοντας ότι η Formula 1 πάντα βρίσκει τρόπους να εκπλήσσει –θετικά ή αρνητικά– τους νομοθέτες της.