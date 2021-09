Ο Μπότας θα τρέχει στην Alfa Romeo το 2022

Ο Βάλτερι Μπότας φεύγει από τη Mercedes και θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα χρόνια στην ομάδα της Alfa Romeo.

Το αναμενόμενο ντόμινο των μεταγραφών στη Formula 1 ξεκίνησε με την ανακοίνωση ότι ο Βάλτερι Μπότας θα είναι από του χρόνου οδηγός της Alfa Romeo, με τις δύο πλευρές να έχουν υπογράψει πολυετή συμφωνία. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να ανακοινώσει η Mercedes τον Τζορτζ Ράσελ, κάτι που όπως δείχνουν τα πράγματα θα γίνει πολύ σύντομα. Ο Φινλανδός θα γίνει κάτοικος Χίλβιλ και θα αντικαταστήσει τον Κίμι Ράικονεν που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Formula 1 την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπότας μετακόμισε στη Mercedes το 2017 για να αντικαταστήσει τον Νίκο Ρόσμπεργκ που αποχώρησε από το σπορ, έπειτα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016. Έως τώρα, ο Φινλανδός έχει πάρει 9 νίκες και 17 pole position με τη γερμανική ομάδα.

To 2022 θα τον βρει και πάλι με επικεφαλής τον Φρεντ Βασέρ, τον οποίο γνωρίζει από τη θητεία του στην ομάδα της ART στα πρωταθλήματα Formula 3 και GP3. Η σχέσεις του επικεφαλής της Alfa Romeo με τον επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βόλφ, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μετακίνηση του Φινλανδού.

Τη θέση του Μπότας στη Mercedes αναμένεται να καλύψει ο Τζόρτζ Ράσελ, ο οποίος αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Mercedes. Η δεύτερη θέση στην Alfa Romeo παραμένει ερωτηματικό προς ώρας, με τον νυν οδηγό της, Αντόνιο Τζοβινάτσι, να είναι φαίνεται πως θα αντικατασταθεί.

«Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου ξεκινά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα οδηγήσω για την Alfa Romeo από το 2022 κι έπειτα. Θα είναι μια νέα πρόκληση με έναν ιστορικό κατασκευαστή. Η Alfa Romeo έχει γράψει τη δική της ιστορία στη Formula 1 και είναι τιμή μου να εκπροσωπώ τη φίρμα. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και ανυπομονώ να ανταποδώσω την πίστη τους. Είμαι πεινασμένος για μεγάλα αποτελέσματα και όταν έρθει η ώρα, και για νίκες. Είμαι περήφανος για όσα κατάφερα στη Mercedes και είμαι επικεντρωμένος στο να ολοκληρώσω τη δουλειά μου καθώς μαχόμαστε για το πρωτάθλημα. Όμως ανυπομονώ για την πρόκληση που με περιμένει τα επόμενα χρόνια», ήταν τα λόγια του Μπότας.

