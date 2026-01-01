Bugatti Rimac: Deal δισεκατομμυρίων στον ορίζοντα

Ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι φέρονται να διεκδικούν το 45% των μετοχών που κατέχει η Porsche, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη ανεξαρτησία του Μάτε Ρίματς.

Οι ισορροπίες στην κορυφή της πυραμίδας των hypercar φαίνεται πως ετοιμάζονται να αλλάξουν για ακόμα μια φορά. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Bugatti Rimac βρίσκεται σε φάση ανακατάταξης, καθώς μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια (Venture Capitals) επιδιώκουν να εξαγοράσουν το μερίδιο που κατέχει σήμερα η Porsche.

Η είσοδος των δισεκατομμυριούχων

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η HOF Capital, ένα fund που συνίδρυσε μέλος της πάμπλουτης οικογένειας Sawiris από την Αίγυπτο, σε συνεργασία με την εταιρεία private equity BlueFive Capital. Οι δύο όμιλοι φέρονται να βρίσκονται σε συζητήσεις για την απόκτηση του 45% της Bugatti Rimac, το οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή στην Porsche.

Το ύψος της συμφωνίας αναμένεται να προκαλέσει ίλιγγο, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσό που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, η HOF Capital δεν σκοπεύει μόνο στην εξαγορά των μετοχών, αλλά και στην εισροή φρέσκων κεφαλαίων στο Rimac Group για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Γιατί ο Μάτε Ρίματς θέλει τον έλεγχο

Από την ίδρυση της κοινοπραξίας το 2021, η δομή ήταν ξεκάθαρη αλλά σύνθετη: το Rimac Group κατέχει το 55% και η Porsche το 45%. Ωστόσο, ο ιδρυτής της εταιρείας, Μάτε Ρίματς, έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του για μεγαλύτερη ευελιξία.

Τα βασικά σημεία της στρατηγικής του Ρίματς είναι:

Ταχύτητα αποφάσεων: Ο Κροάτης «Elon Musk» επιθυμεί να λαμβάνει μακροπρόθεσμες αποφάσεις χωρίς τις χρονοβόρες εταιρικές διαδικασίες ενός μεγάλου ομίλου.

Ανεξαρτησία: Όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι δύσκολο να διαπραγματεύεται κανείς με μεγάλες πολυεθνικές όπου εμπλέκονται πολλές οικογένειες και συναισθηματικοί παράγοντες.

Εστίαση στην τεχνολογία: Η απαλλαγή από τον στενό έλεγχο της Porsche θα μπορούσε να επιτρέψει στην Bugatti Rimac να κινηθεί πιο επιθετικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των custom λύσεων.

Το μέλλον της συνεργασίας

Παρόλο που η Porsche, η HOF Capital και η BlueFive δεν έχουν προβεί σε επίσημα σχόλια, η πλευρά της Rimac επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη μελλοντική μετοχική δομή. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η Porsche θα επιλέξει να ρευστοποιήσει την επένδυσή της τώρα που η αξία της Bugatti Rimac έχει εκτοξευθεί, ή αν θα διατηρήσει έναν ρόλο στρατηγικού εταίρου.

Το σίγουρο είναι ότι αν το deal ολοκληρωθεί, ο Mate Rimac θα έχει πλέον τα «κλειδιά» της Bugatti ολοκληρωτικά στα χέρια του, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα του πλανήτη.