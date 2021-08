MotoGP Μ. Βρετανίας FP2: Ο Κουαρταραρό διέλυσε τον ανταγωνισμό παρά την πτώση

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν εμφατικά ταχύτερος το απόγευμα της Παρασκευής στο Σίλβερστον αν και νωρίτερα είχε πτώση και τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον. Ο Φάμπιο Κουαρταρό ήταν με διαφορά άνω του μισού δευτερολέπτου ταχύτερος από το υπόλοιπο grid. Ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha ξεπέρασε γρήγορα την πτώση που είχε στο ξεκίνημα της περιόδου, από την οποία έφυγε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι, και όταν έβαλε στο τέλος το μαλακό ελαστικό της Michelin σημείωσε το 1:59.317 και απλώς άφησε τους πάντες πίσω του.

Δύο αναβάτες της Ducati ήταν εκείνοι που τον ακολούθησαν και έριξαν τους χρόνους τους κάτω από τα 2 λεπτά. Ο Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής ομάδας ήταν δεύτερος και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac σημείωσε τον 3ο χρόνο. Οι Repsol Honda έδειξαν να βολεύονται στη βρετανική πίστα, με τον Πολ Εσπαργκαρό να δίνει το παρών ύστερα από καιρό στις υψηλές θέσεις της κατάταξης και να είναι 4ος, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Πέκο Μπανάια έφερε την Ducati του στην 6η θέση και ακολούθησε ο πάντα αξιοπρόσεκτα γρήγορος Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia. Ο νικητής του προηγούμενου αγώνα Μπραντ Μπίντερ με ΚΤΜ ήταν 8ος, μπροστά από τον Αεξ Ρονς της Suzuki ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι με την Petronas Yamaha έκανε εξαιρετικη εμφάνιση και πήρε τη 10η θέση, που προς το παρόν οδηγεί στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

