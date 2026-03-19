Με στοχευμένες αλλαγές, η «βασική» έκδοση του Tesla Model 3 με την πίσω κίνηση συστήνεται στο ελληνικό κοινό ως μια ολοκληρωμένη -και πολύ συμφέρουσα- πρόταση.

Η πρώτη επαφή με το νέο Tesla Model 3 RWD (Rear-Wheel Drive) στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον που υπογράμμιζε τη στρατηγική σημασία του μοντέλου για την εγχώρια αγορά. Και στο πλαίσιο μιας ειδικής δημοσιογραφικής παρουσίασης, όπου το gmotion ήταν ένα από τα λίγα ελληνικά μέσα που προσκλήθηκαν, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την έκδοση που αναμένεται να αποτελέσει τη «ραχοκοκαλιά» των πωλήσεων της αμερικανικής μάρκας. Το κλίμα της εκδήλωσης αντανακλούσε την ωριμότητα που έχει αποκτήσει πλέον το Model 3, το οποίο, αφήνοντας πίσω του τον προσδιορισμό «Standard», επανασυστήνεται ως μια ορθολογική λύση για το σύγχρονο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς να έχει απωλέσει τίποτα από αυτά που κάνουν κάθε Tesla ξεχωριστό.

Η ουσία στις λεπτομέρειες

Το Model 3 RWD διατηρεί τη σχεδιαστική γλώσσα της πρόσφατης ανανέωσης, εστιάζοντας στη βελτίωση της αεροδυναμικής και της ποιότητας κύλισης. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την εισαγωγική έκδοση, η Tesla επέλεξε να διατηρήσει τα βασικά premium χαρακτηριστικά που καθόρισαν την επιτυχία του μοντέλου, κάνοντας πολύ συγκεκριμένες και προσεκτικές αφαιρέσεις στον εξοπλισμό.

Στην καμπίνα, η εικόνα παραμένει γνώριμη με τη χρήση ποιοτικών υλικών και οικολογικού δέρματος σε όλες τις επιφάνειες. Μια σημαντική -και πολύ καλοδεχούμενη- εργονομική παρέμβαση, που προέκυψε μετά από feedback των χρηστών, είναι η επιστροφή του κλασικού διακόπτη για τα φλας στην κολόνα του τιμονιού, αντικαθιστώντας τα μπουτόν αφής.

Όσον αφορά τις διαφορές από τις ακριβότερες εκδόσεις (Long Range/Performance), αυτές εντοπίζονται κυρίως στο ηχοσύστημα, αλλά και στην απουσία της πίσω οθόνης 8 ιντσών, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πισωκίνητο μοντέλο. Δεν υπάρχει επίσης ατμοσφαιρικός φωτισμός. Πολύ σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι διατηρήθηκε η εντυπωσιακή πανοραμική ηλιοροφή, προσφέροντας την απαραίτητη αίσθηση ευρυχωρίας.

Εξωτερικά, η έκδοση RWD διαφοροποιείται από την απουσία των προβολέων ομίχλης στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα, η θέση των οποίων καλύπτεται από διακριτικά μαύρα διακοσμητικά. Το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με τις ζάντες Prismata 18 ιντσών, οι οποίες συνοδεύονται από ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης για τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας.

Στο τεχνικό κομμάτι, η ειδοποιός διαφορά είναι η χρήση μπαταρίας τεχνολογίας LFP. Η συγκεκριμένη χημεία, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά στα τέλη του 2021 στην τότε έκδοση "Standard Range Plus", είναι γνωστή για την ανθεκτικότητά της στο χρόνο και επιτρέπει τη φόρτιση στο 100% της χωρητικότητάς της σε καθημερινή βάση, χωρίς τις φθορές που παρουσιάζουν άλλες τεχνολογίες. Με αυτονομία 534 χλμ. (WLTP) και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,2 δευτερόλεπτα, οι επιδόσεις παραμένουν στο άνω άκρο της κατηγορίας.

Στο δρόμο: Η πρώτη επαφή

Η οδηγική μας εμπειρία με το νέο Tesla Model 3 RWD περιορίστηκε σε μια ολιγόωρη επαφή στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης, η οποία ωστόσο ήταν αρκετή για να αναδείξει τις σημαντικές αλλαγές στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Δεν πρόκειται για μια πλήρη δοκιμή διαρκείας, αλλά για μια πρώτη «ανάγνωση» των βελτιώσεων που έχουν γίνει στην ανάρτηση, την ηχομόνωση και την εργονομία.

Το πρώτο στοιχείο που κερδίζει τον οδηγό είναι το σύστημα διεύθυνσης. Το τιμόνι παραμένει εξαιρετικά άμεσο και γρήγορο, προσφέροντας ακρίβεια που σπάνια συναντά κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής. Παράλληλα, τα επίπεδα πρόσφυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά, με το πλαίσιο να εμπνέει εμπιστοσύνη ακόμα και σε πιο απαιτητικές συνθήκες πίεσης. Η οδική συμπεριφορά παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι η Tesla δεν έκανε συμβιβασμούς στην οδηγική ουσία της «βασικής» έκδοσης.

Εκεί που το νέο Model 3 διαφοροποιείται αισθητά από τον προκάτοχό του είναι η ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση έχει επαναρυθμιστεί και πλέον διαχειρίζεται τις κακοτεχνίες των δρόμων με έναν πολύ πιο «γλυκό» τρόπο, αποβάλλοντας τη γνωστή σκληρότητα του παρελθόντος. Σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση διπλών κρυστάλλων, η ησυχία στην καμπίνα είναι εντυπωσιακή, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως τους αεροδυναμικούς θορύβους και το βουητό από την άσφαλτο.

Στον τομέα των επιδόσεων, η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα δίνει την αίσθηση ενός πολύ πιο γρήγορου αυτοκινήτου από ό,τι υποδηλώνει ο χρόνος των 6,2 δευτερολέπτων για το 0-100 χλμ./ώρα. Οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις είναι ακαριαίες, διευκολύνοντας τις προσπεράσεις και την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Τέλος, η χρήση της μπαταρίας LFP προσφέρει μια επιπλέον ψυχολογική άνεση στον οδηγό, καθώς επιτρέπει την καθημερινή φόρτιση στο 100% χωρίς περιορισμούς, έχοντας πάντα διαθέσιμη τη μέγιστη αυτονομία. Η κατανάλωση των 13 kWh/100 χλμ δεν ήταν φυσικά δυνατό να επαληθευτεί σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο το πρώτο δείγμα υποδεικνύει ότι η περίφημη αποδοτικότητα των Tesla είναι σίγουρα παρούσα.

Οικονομικά δεδομένα

Η εμπορική πορεία του Model 3 RWD στην Ελλάδα υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό κινήτρων που διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τελική τιμή. Η αρχική τιμή του μοντέλου έχει οριστεί στα 36.990€.

Η τελική τιμή όμως για τον υποψήφιο αγοραστή μειώνεται σημαντικά μέσω:

Του Tesla Bonus ύψους 1.520€, το οποίο προσφέρεται ως άμεση έκπτωση από την εταιρεία. Eφαρμόζεται απευθείας στο τιμολόγιο και ισχύει για παραδόσεις που γίνονται έως τις 31 Μαρτίου 2026, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό (σχεδόν βέβαιο) ότι θα υπάρξει παράταση. Από την Tesla Ελλάδας μάθαμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένα (όχι πολλά) αυτοκίνητα που είναι ετοιμοπαράδοτα.

Της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», που ανέρχεται σε 3.000€.

Με την εφαρμογή αυτών των παροχών, το κόστος απόκτησης διαμορφώνεται στα 32.470 ευρώ. Με αυτή την τιμολογιακή πολιτική, η Tesla τοποθετεί το Model 3 RWD ως μια από τις πιο εντυπωσιακά προσιτές και ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων sedan, συνδυάζοντας το χαμηλό κόστος χρήσης με την τεχνολογική υπεροχή που συνοδεύει το όνομα της μάρκας.

Με την τελική τιμή να αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα, η έκδοση με την πίσω κίνηση δεν είναι πλέον η «συμβιβαστική» λύση, αλλά η πιο ορθολογική και ολοκληρωμένη πρόταση για τον Έλληνα οδηγό που θέλει να περάσει στην ηλεκτρική εποχή χωρίς ερωτηματικά. Το Model 3 RWD δεν είναι απλώς το πιο προσιτό Tesla - είναι, ίσως, το πιο ισορροπημένο αυτοκίνητο που έχει παρουσιάσει η εταιρεία μέχρι σήμερα.