Απομακρύνεται ο κίνδυνος γενικευμένου «λουκέτου» στα πρατήρια μετά τη συνάντηση των ομοσπονδιών με το Υπουργείο Ανάπτυξης – Παραμένει το πλαφόν στο κέρδος.

Η απειλή για ευρείας κλίμακας απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των καυσίμων φαίνεται πως εκτονώνεται, τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο. Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), αποφασίστηκε η αποφυγή κινητοποιήσεων που θα προκαλούσαν διαταραχή στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα ενός πλαισίου συμφωνίας που αφορά το λειτουργικό κόστος των πρατηρίων, σε μια περίοδο που οι πιέσεις από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν έντονες. Αν και η κεντρική γραμμή είναι πλέον η στάση αναμονής, οι ομοσπονδίες διευκρινίζουν ότι οι αποφάσεις για τυχόν τοπικές αντιδράσεις παραμένουν στη δικαιοδοσία των κατά τόπους ενώσεων.

Οι παρεμβάσεις για το λειτουργικό κόστος

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως τον προσεχή Ιούνιο. Ως αντιστάθμισμα για τη διατήρηση αυτού του περιορισμού, η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση voucher ύψους 3.000 ευρώ προς τα πρατήρια, με σκοπό την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στις τρέχουσες προθεσμίες που αφορούν τις τεχνικές υποχρεώσεις των πρατηριούχων. Από την πλευρά της αγοράς, εκφράζονται επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων υπό το καθεστώς του πλαφόν, ωστόσο η παρούσα συμφωνία θεωρήθηκε επαρκής για να αποτραπεί η άμεση διακοπή της τροφοδοσίας.

Η «ακτινογραφία» της αγοράς

Παρά την αποκλιμάκωση της έντασης σε εθνικό επίπεδο, η εικόνα της αγοράς παραμένει σύνθετη λόγω της δομής της. Ένας σημαντικός αριθμός πρατηρίων λειτουργεί ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η στάση τους καθορίζεται από τοπικές αποφάσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιμέρους αντιδράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενισχύεται από τα πρατήρια που ανήκουν απευθείας σε εταιρείες εμπορίας ή σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους με κρατική συμμετοχή. Τα σημεία αυτά δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων, διασφαλίζοντας ότι η ροή καυσίμων προς τους καταναλωτές θα συνεχιστεί ακόμη και αν υπάρξουν τοπικές απεργίες.

Το διεθνές ράλι και η πίεση στις τιμές

Στο πεδίο των τιμών, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι διεθνείς αγορές επηρεάζουν άμεσα το κόστος στη λιανική. Το Brent παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, έχοντας αγγίξει ακόμα και τα 119 δολάρια, ενώ οι τιμές χονδρικής και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τελικό κόστος για τον οδηγό.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,957 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,934 ευρώ. Παρά την αποφυγή των απεργιών, το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το περιορισμένο περιθώριο κέρδους στη λιανική αποτελεί τη μοναδική ενέργεια συγκράτησης των τιμών σε αυτό το περιβάλλον διεθνών πιέσεων.