H Cadillac στο Λε Μαν το 2023 με νέο αγωνιστικό Hypercar

H Cadillac θα κάνει την επιστροφή της στις 24 Ώρες του Λε Μαν το 2023, καθώς ανακοίνωσε πρόγραμμα για την κατηγορία Hypercar.

Η Cadillac θα συνεχίσει την παρουσία της στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής, έχοντας επιβεβαιώσει επίσημα το νέο πρόγραμμα Hypercar. Το «μυστικό που όλοι γνώριζαν» όπως έχει χαρακτηριστεί αποκαλύφθηκε, με την αμερικανική φίρμα να δημοσιεύει παράλληλα μια render φωτογραφία για το πώς θα μοιάζει το Hypercar της. Η εμφάνισή του δίχως αεροτομή, θυμίζει έντονα αυτό με το οποίο θα αγωνιστεί η Peugeot από το 2022.

Η Cadillac επέλεξε το σετ κανονισμών LMDh (μαζί με τα LMH αγωνιστικά υπάγονται στην κατηγορία Hypercar) για να εξελίξει το νέο της αγωνιστικό και θα προμηθεύεται σασί από την Dallara. Οι κανονισμοί των πρωτότυπων LMDh, προϋποθέτουν τη χρήση σασί κατασκευαστών της LMP2.

To αγωνιστικό πρόγραμμα της Cadillac με το LMDh πρωτότυπο θα ξεκινήσει αρχικά στις 24 Ώρες Daytona το 2023 για το πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων της IMSA. Επιπλέον, την ίδια χρονιά θα ντεμπουτάρει στις 24 Ώρες Λε Μαν στην 100η επέτειο του θρυλικού αγώνα.

Η Cadillac θα συνεργαστεί με τις Chip Ganassi Racing και την Action Express Racing στο αγωνιστικό πρόγραμμα Hypercar για το πρωτάθλημα της IMSA. H πρώτη μάλιστα, αναμένεται να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με εργοστασιακή υποστήριξη από την Cadillac.

Ο αγώνας των 24 Ωρών Λε Μαν το 2023 είναι άκρως σημαντικός, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη φορά που σπορ αυτοκίνητα έδωσαν την απόλυτη μάχη στο θρυλικό «Σιρκουί του Σάρτ». Τη μάχη για την ιστορική νίκη θα δώσουν στην κατηγορία Hypercar οι Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Audi, BMW, Honda/Acura, Cadillac και Glickenhaus Racing, ενώ κατασκευαστές όπως η Lamborghini θα εισέλθουν στην κατηγορία Hypercar το 2024.

US make @Cadillac will be returning to endurance racing in 2023, joining Toyota, Peugeot, Porsche, Ferrari, Audi, BMW, Acura, Glickenhaus and ByKolles in the new and already popular Hypercar class.#LeMans24 #Hypercar #Cadillac pic.twitter.com/l62GVuPUdl