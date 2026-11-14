Fiat 500: Πέμπτη εβδομάδα χωρίς παραγωγή στο Μιραφιόρι

Οι ελλείψεις εξαρτημάτων και η περιορισμένη ζήτηση παρατείνουν τη διακοπή στις γραμμές του 500, με τους εργαζομένους να παραμένουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασίας.

Για πέμπτη διαδοχική εβδομάδα θα παραμείνει σταματημένη η παραγωγή του Fiat 500 στο ιστορικό εργοστάσιο Μιραφιόρι του Τορίνο. Σύμφωνα με τα συνδικάτα FIOM-CGIL, FIM-CISL και UILM, οι εργαζόμενοι στις γραμμές παραγωγής του μοντέλου θα παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασίας και την εβδομάδα 16–20 Νοεμβρίου.

Η παράταση δεν αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος. Ορισμένες εργασίες, μεταξύ των οποίων οι δραστηριότητες Special Vehicle, RG Premium και εκείνες που συνδέονται με τη Maserati, θα συνεχιστούν.

Ελλείψεις εξαρτημάτων και χαμηλή ζήτηση

Όπως δήλωσε στο Reuters ο Ίγκορ Αλμπέρα, εκπρόσωπος του συνδικάτου FIM-CISL, οι παρατεταμένες διακοπές παραγωγής στο Μιραφιόρι οφείλονται εν μέρει σε ελλείψεις εξαρτημάτων και εν μέρει στην περιορισμένη ζήτηση για το Fiat 500.

Από την πλευρά της, η Stellantis επιβεβαίωσε ότι η έλλειψη ενός εξαρτήματος για τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα N3 GSE επηρεάζει ορισμένα από τα ιταλικά εργοστάσιά της. Εκπρόσωπος του ομίλου ανέφερε ότι οι προσωρινές διακοπές που συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα ενδέχεται να συνεχιστούν μέσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Ο όμιλος επανεξετάζει τα προγράμματα παραγωγής σε εβδομαδιαία βάση, ενώ εργάζεται για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Δεν έχει, επομένως, ανακοινωθεί ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα πλήρους επιστροφής στην κανονικότητα.

Ερωτηματικό η παραγωγή μέχρι το τέλος της χρονιάς

Ο Αλμπέρα χαρακτήρισε αξιόπιστο δημοσίευμα της ιταλικής οικονομικής εφημερίδας MF, σύμφωνα με το οποίο το Μιραφιόρι αναμένεται να λειτουργήσει για μόλις δύο εβδομάδες ακόμη μέχρι το τέλος του έτους, με τη συνολική παραγωγή του 2026 να ξεπερνά οριακά τα 50.000 αυτοκίνητα. Πρόκειται για εκτίμηση που μετέφερε ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος και όχι για επίσημη πρόβλεψη της Stellantis.

«Δύο εβδομάδες παραγωγής από τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι υπεραρκετές για να καλυφθούν οι υφιστάμενες παραγγελίες για το Fiat 500, τόσο το υβριδικό όσο και το ηλεκτρικό», δήλωσε στο Reuters.

Για τα συνδικάτα, η νέα παράταση επιβεβαιώνει μια κατάσταση έντονης αβεβαιότητας για την παραγωγή και την απασχόληση. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενες περίοδοι προσωρινής αναστολής εργασίας δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο τους εργαζομένους.

Το ζητούμενο για το Μιραφιόρι δεν είναι πλέον μόνο η ημερομηνία επανεκκίνησης των γραμμών του 500, αλλά και η εξασφάλιση μιας σταθερής παραγωγικής δραστηριότητας, χωρίς τις διαδοχικές διακοπές που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο.